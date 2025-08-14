Путин свика специално съвещание преди срещата с Тръмп в Аляска (СНИМКИ)

Руският диктатор Владимир Путин свика днес специално съвещание, посветено на подготовката за срещата му утре, 15 август, с американския президент Доналд Тръмп. Срещата, както е известно, ще се проведе в Анкъридж в щата Аляска.

От снимките, публикувани на сайта на Кремъл, се вижда, че на срещата са били повикани първият заместник-началник на администрацията на Путин Сергей Кириенко, министърът на отбраната Андрей Белоусов, помощникът на Путин Юрий Ушаков, първият заместник-премиер Денис Мантуров, директорът на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин, кметът на Москва Сергей Собянин, началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили и първи заместник-министър на отбраната Валерий Герасимов, специалният представител на Путин по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

Снимки: kremlin.ru

ТАСС цитира Путин да казва, че САЩ полагат искрени усилия да се постигне за край на войната в Украйна. "САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза", заяви той.

