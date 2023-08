Хеликоптер се разби в Русия, изглежда е на ФСБ (ВИДЕО и СНИМКИ)

По-късно от медията публикуваха снимки от инцидента, като уточниха, че самолетът се разбил близо до военното летище «Шагол» по време на тренировъчен полет, както и че е на ФСБ. Изпълнявал учебно-тренировъчен полет. По актуализирани данни на борда е имало 3-ма души. Предварителна причина за катастрофата — повреда на техниката.

Руският телеграм канал "112" пък твърди, че става въпрос за хеликоптер на Федералната служба за сигурност (ФСБ) и 3-ма души са били на борда. ОЩЕ: Кирило Буданов: ФСБ е била инструктирана да убие Пригожин

Руските медии също потвърждават информацията, предава в Twitter медийната платформа NOELREPORTS.

Russian media report that a Mi-8 helicopter crashed in the Chelyabinsk region. Preliminary information states that all 4 persons on board died. pic.twitter.com/mJqjz4v84r