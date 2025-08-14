Лично Валтер Папазки е поканил Бойко Величков за спортен директор на ЦСКА (ВИДЕО)

ЦСКА представи официално новия спортен директор на клуба Бойко Величков. Това се случи на специална пресконференция, на която присъства и изпълнителния директор на „армецйите“ Радослав Златков. Пред медиите новият началник на „червените“ сподели, че е бил поканен да стане спортен директор лично от собственика на клуба Валтер Папазки. Величков сподели, че основната му цел е ЦСКА да се изправи на крака и да започне да надгражда.

Бойко Величков също така разкри, че ще отговаря за всички процеси в ЦСКА, но без да има последната дума. Приоритет на този етап е стабилизирането на първия отбор, който се представя много под очакванията от началото на сезона. Новият директор допълни, че вече има визия как да бъде структуриран клубът.

„Оценката, че ЦСКА е детска градина е показателна“

„Може би сте се наслушали на силни думи, аз ги наричам лозунги, вярвам, че всички хора, които обичат клуба, знаят историята, принципите и идеалите на този клуб. Аз не правя изключение. Всеки носи ЦСКА в сърцето си, любов от поколение на поколение. Вярвам, всъщност съм убеден, че основата я има за това клубът да осъществи много мечти. Мечти на млади хора, които носят „червената“ идея в сърцето си, но все още нямат необходимите успехи, заради които ние обичаме клуба. Заради които нашите предци са обикнали клуба. Ще внимавам с тези лозунги, защото вярвам, че те често остават на думи. Дошъл е моментът за дела“.

„Оценката, че ЦСКА е детска градина е показателна за състоянието. Естествено, че оттук капаните са десетки, да не кажа може би повече. Моята роля ще бъде, отчитайки и анализирайки, да се върви в посока, в която постепенно да чистим тези неща. Ще трябва да се разчита на основни принципи. Най-важното е да се стъпи на основа и да започва да се надгражда. Тези принципи могат да отнемат различно време, трябва да се канализира и балансира по начин да вървят паралелно. Идеята е ясна – ЦСКА е загубил първенството, но най-лесният отговор е „Да, но ЦСКА трябва да се бори“. И да, ЦСКА ще се бори“.

„Миналата седмица получих обаждане, срещнах се с ръководството. Главното предложение дойде лично от господин Папазки – с ясни идеи, правомощия и визия за клуба. Водим ежедневно разговори. Има експертни отговорности. Аз ще отговарям за всички спортно-технически процеси, без да имам последната дума за привличането на играчи. Аз участвам с предложения, с оценка, скаутското звено има правомощията като последна дума да привлича новите играчи. Аз имам своята визия за това как клубът да бъде структуриран и надолу. Изключително ясен приоритет е стабилизиране на първия отбор. Вярвайки, че не може да има стабилизация, заедно с неговото позволение се стигна и до пратените във втория отбор играчи. Знам какви са следващите въпроси. Нормални са и отговорите“, заяви новият директор на „червените“.

ОЩЕ: Бойко Величков развъртя метлата в ЦСКА - лично извади трима от първия отбор (ВИДЕО)