Войната в Украйна:

Лично Валтер Папазки е поканил Бойко Величков за спортен директор на ЦСКА (ВИДЕО)

14 август 2025, 15:09 часа 420 прочитания 0 коментара
Лично Валтер Папазки е поканил Бойко Величков за спортен директор на ЦСКА (ВИДЕО)

ЦСКА представи официално новия спортен директор на клуба Бойко Величков. Това се случи на специална пресконференция, на която присъства и изпълнителния директор на „армецйите“ Радослав Златков. Пред медиите новият началник на „червените“ сподели, че е бил поканен да стане спортен директор лично от собственика на клуба Валтер Папазки. Величков сподели, че основната му цел е ЦСКА да се изправи на крака и да започне да надгражда.

Бойко Величков също така разкри, че ще отговаря за всички процеси в ЦСКА, но без да има последната дума. Приоритет на този етап е стабилизирането на първия отбор, който се представя много под очакванията от началото на сезона. Новият директор допълни, че вече има визия как да бъде структуриран клубът.

„Оценката, че ЦСКА е детска градина е показателна“

„Може би сте се наслушали на силни думи, аз ги наричам лозунги, вярвам, че всички хора, които обичат клуба, знаят историята, принципите и идеалите на този клуб. Аз не правя изключение. Всеки носи ЦСКА в сърцето си, любов от поколение на поколение. Вярвам, всъщност съм убеден, че основата я има за това клубът да осъществи много мечти. Мечти на млади хора, които носят „червената“ идея в сърцето си, но все още нямат необходимите успехи, заради които ние обичаме клуба. Заради които нашите предци са обикнали клуба. Ще внимавам с тези лозунги, защото вярвам, че те често остават на думи. Дошъл е моментът за дела“.

„Оценката, че ЦСКА е детска градина е показателна за състоянието. Естествено, че оттук капаните са десетки, да не кажа може би повече. Моята роля ще бъде, отчитайки и анализирайки, да се върви в посока, в която постепенно да чистим тези неща. Ще трябва да се разчита на основни принципи. Най-важното е да се стъпи на основа и да започва да се надгражда. Тези принципи могат да отнемат различно време, трябва да се канализира и балансира по начин да вървят паралелно. Идеята е ясна – ЦСКА е загубил първенството, но най-лесният отговор е „Да, но ЦСКА трябва да се бори“. И да, ЦСКА ще се бори“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Бойко Величков Радослав Златков

„Миналата седмица получих обаждане, срещнах се с ръководството. Главното предложение дойде лично от господин Папазки – с ясни идеи, правомощия и визия за клуба. Водим ежедневно разговори. Има експертни отговорности. Аз ще отговарям за всички спортно-технически процеси, без да имам последната дума за привличането на играчи. Аз участвам с предложения, с оценка, скаутското звено има правомощията като последна дума да привлича новите играчи. Аз имам своята визия за това как клубът да бъде структуриран и надолу. Изключително ясен приоритет е стабилизиране на първия отбор. Вярвайки, че не може да има стабилизация, заедно с неговото позволение се стигна и до пратените във втория отбор играчи. Знам какви са следващите въпроси. Нормални са и отговорите“, заяви новият директор на „червените“.

ОЩЕ: Бойко Величков развъртя метлата в ЦСКА - лично извади трима от първия отбор (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Валтер Папазки Бойко Величков Радослав Златков
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес