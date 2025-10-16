Николай Денков: Нестабилността идва от мафиотските групи в България

"Нестабилността не идва от "Продължаваме промяната", а от мафиотските групи в България, които си търсят политическо представителство. Това, което виждаме днес, беше предсказано. Нестабилността ще изчезне тогава, когато мафиотските групировки се изтеглят от политическата система". Това заяви Николай Денков в предаването "Още от деня" по БНТ. Той добави, че докато Пеевски иска да получи политическо представителство, стабилност в България няма да има. Той е единият, който се бори за политическо представителство на тези кръгове.

"Продължаваме промяната" искат Пеевски да бъде изхвърлен от политиката и държавата да продължи да работи. Защото България не може да влезе в еврозоната без бюджет за догодина“, каза още той.

“Ротацията пропадна, заради опита да се легитимира политическата власт на Пеевски от Борисов. Цялата тази борба е, която виждаме днес. Ние няма как да я легитимираме“, заяви акад. Николай Денков. "В момента от всичко, което виждаме и чуваме Борисов иска да вкара повече Пеевски във властта. Не виждам в какъв формат ние можем да се появим. Ние вече имаме опит с подобна коалиция", обясни още той.

По думите му БСП е разцепено по темата дали искат да продължат да управляват с Пеевски. Очевидно правителството е доминирано от „Новото начало“. Според Денков няма как да се стабилизира държавата при това положение.

"Гневната реч на Борисов имаше няколко цели – да отклони вниманието от основните проблеми, защото той не знаеше какво да прави в следващите дни, втората - доколко да позволи на Пеевски да влезе през парадния вход и третата е към ИТН и БСП, да знаят че тяхната роля изтича и или ще се преформатират според Пеевски или си заминават", обясни той.

