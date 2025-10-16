Войната в Украйна:

"Съжалявам, но ще разочаровам младите в опитите им да ме изтласкат - това просто няма да се случи"

24-кратният шампион от Големия шлем и настоящ номер 5 в световната ранглиста на ATP Новак Джокович е амбициран да играе тенис колкото е възможно по-дълго. Сърбинът иска да види докъде може да стигне в тениса и да бъде част от промяната, която настъпва в спорта. Освен това Ноле заяви, че ще разочарова младите в опитите им да го изтласкат и подчерта, че това просто няма да се случи, защото не смята да спира до тук.

Идеята за дълголетие в спорта мотивира Новак Джокович 

"Дълголетието е една от основните ми мотивации. Знаете ли, наистина искам да видя докъде мога да стигна и ако погледнете всички спортове по света – например ЛеБрон Джеймс, той вече е на 40 и все още е в отлична форма. Кристиано Роналдо, Том Брейди продължиха до четиридесетте си години – това е просто невероятно. Те също ме вдъхновяват и искам да продължа. Това е една от моите мотивации", каза Джокович.

Новак Джокович

Ноле иска да бъде част от промяната в тениса

"И, знаете ли, също искам да живея достатъчно дълго, за да видя как се променят нещата – тоест, да продължа да играя професионално и да стана свидетел на промените, които идват в нашия спорт. И наистина съм щастлив от това, от нещата, които се случват. Мисля, че тенисът е един от онези спортове, които ще се променят драстично, и аз искам да бъда част от тази промяна.

Искам да продължа да играя, когато нашият спорт се обнови и създаде нова платформа, която ще продължи десетилетия. Младите няма да ме изтласкат. Съжалявам, но те ще бъдат разочаровани – просто няма да се случи“,добави още сърбинът на Joy Forum в Саудитска Арабия.

