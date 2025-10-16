Подариха бял кон на папата (ВИДЕО)

Папа Лъв XIV получи бял кон като подарък, съобщи италианската информационна агенция ANSA.
Конят се казва Протон, той е чистокръвен арабски, чиито предци идват от Арабския полуостров. Той е роден в най-стария полски конезавод, основан преди повече от 200 години в Janów Podlaski.
Un caballo llamado Proton, es un ejemplar árabe de pura sangre, entregado al Papa el miércoles por Andrzej Michalski, propietario y fundador del criadero Michalski Stud Farm, en Kołobrzeg-Budzistowo, Polonia.🐾♥️🐾 pic.twitter.com/THqmcQi4gF— Eve Garcia (@eveyhugo96) October 16, 2025
Междувременно стана ясно, че конятп може да бъде продаден на търг, а парите да отидат за бедните.
