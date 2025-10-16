Войната в Украйна:

Подариха бял кон на папата (ВИДЕО)

Подариха бял кон на папата (ВИДЕО)

Папа Лъв XIV получи бял кон като подарък, съобщи италианската информационна агенция ANSA.

Конят се казва Протон, той е чистокръвен арабски, чиито предци идват от Арабския полуостров. Той е роден в най-стария полски конезавод, основан преди повече от 200 години в Janów Podlaski.

Междувременно стана ясно, че конятп може да бъде продаден на търг, а парите да отидат за бедните. ОЩЕ: С автограф от папа Лъв XIV: Мотоциклет на търг в “Сотбис“(ВИДЕО)

