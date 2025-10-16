Войната в Украйна:

16 октомври 2025, 17:53 часа 402 прочитания 0 коментара
Тръмп и Путин ще разговарят ден преди визитата на Зеленски в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският диктатор Владимир Путин ще проведат разговор на тема "войната в Украйна" в четвъртък - само ден преди срещата на украинския държавен глава Володимир Зеленски в Белия дом. За това съобщи изданието Axios, позовавайки се на източник, запознат с подготовката на разговора. От Белия дом засега няма официален коментар по информацията.

Очаква се Зеленски да пристигне във Вашингтон в петък, за да настоява за допълнителна военна подкрепа от САЩ, на фона на нова ескалация на войната с Русия. И двете страни провеждат мащабни атаки по енергийната инфраструктура, докато НАТО среща трудности в реакцията си срещу зачестилите руски въздушни провокации. Още: Полша: Путин се реши на ескалация срещу Запада, но тактиката му е глупава

Исканията

Киев настоява Вашингтон да предостави ракети с далечен обсег Tomahawk, които биха поставили Москва и други ключови руски градове в обсега на украинските въоръжени сили.

Президентът Тръмп вече даде знак, че би могъл да разреши доставката на тези оръжия, ако Владимир Путин откаже да седне на масата за преговори. Още: Тръмп мисли да накара Китай да плати за победа на Украйна над Путин и Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Разговорът между двамата лидери - първи от месеци - се очаква да бъде ключов тест за дипломатическите усилия на Вашингтон, който се опитва да балансира между натиска на Киев за по-силна военна подкрепа и собствената си стратегия за ограничаване на конфликта в Украйна.

Ивайло Анев
