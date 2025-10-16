Удостоиха Ружди Ружди с голяма чест след поредния му триумф

Войната в Украйна:

16 октомври 2025, 20:01 часа 246 прочитания 0 коментара
Световният и двукратен параолимпийски шампион Ружди Ружди и треньорът му Радостин Тодоров са удостоени със званието "Почетен гражданин" на Павел баня, съобщиха от местната администрация. Решението е взето с единодушие от местните общински съветници по предложение на кмета на общината Иса Бесоолу и председателя на съвета Милена Паунова. 

„Години наред Ружди Ружди се подготвя за състезанията, в които участва, именно в Павел баня. Оттук започва и спортната му кариера, след като е открит за спорта от лекоатлета Даниела Тодорова и брат й Радостин Тодоров, който и до днес му е треньор. Двамата са екип и заслужават да носят званието „Почетен гражданин“ на Павел баня", заяви Бесоолу, цитиран от общинския пресцентър. Кметът пожела на двамата здраве и още много успехи.

Иса Бесоолу връчи на Ружди Ружди и Радостин Тодоров почетния знак на Павел баня, както и плакети и сувенирни подаръци, а от председателя на Общинския съвет те получиха грамоти. 

Ружди Ружди

Званието „Почетен гражданин“ беше дадено на Ружди Ружди за постигнати високи спортни резултати - пет европейски титли в тласкане на гюле, една европейска титла в хвърлянето на диск, шест световни титли в тласкането на гюле, шест световни рекорда, два пъти параолимпийски шампион и един път сребърен медалист, както и за принос за прославата на община Павел баня и българския параолимпийски спорт, допълват от администрацията.

Със званието „Почетен гражданин“ Радостин Тодоров бе удостоен за дългогодишния му принос в развитието на спорта като треньор на златните ни параолимпийци с високи постижения в дисциплините тласкане на гюле и хвърляне на диск и запазване на спортните традиции в община Павел баня.

Преди дни министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди Ружди Ружди с парична премия за триумфа му на шампионата на планетата по лека атлетика за хора с увреждания в Делхи, Индия. За златния си медал паралимпиецът ни получи 50 000 лева по Наредба №5 на Министерството на младежта и спорта, а треньорският щаб – 40 000 лева.

