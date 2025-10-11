Как светът да мисли, че Украйна не иска мир: Путин ухажва САЩ и си измисля "отстъпки", а всъщност плаши с ядрено оръжие (ВИДЕО)

Кремъл продължава да полага паралелни усилия да спечели благоразположението на САЩ, докато прехвърля вината върху Украйна и Европа за забавянето на преговорите за прекратяване на войната, която диктаторът Владимир Путин започна през февруари 2022 г. На 10 октомври издирваният от Международния наказателен съд в Хага руски лидер заяви, че Москва и Вашингтон са постигнали разбирателство за това как войната да се разреши по мирен път, но предупреди, че това са сложни въпроси, чието решаване отнемало време. Разбира се, през това време диктаторът и силите му не спират да убиват и раняват цивилни в Украйна.

Путин също така заяви, че той и американският президент Доналд Тръмп са се споразумели по време на преговорите в Аляска през август, че и двамата ще трябва да се консултират с колеги и съюзници по отношение на мира в Украйна, преди да продължат преговорите. Според него споразуменията от Анкъридж (щата Аляска) оставали в сила. Всъщност там не се стигна до никаква ключова сделка - единствено Путин се завърна на голямата сцена с любезното съдействие на Тръмп. Двамата лидери обсъдиха войната в Украйна, контрола над въоръженията и потенциалните териториални промени, въпреки че Киев не беше поканен да участва. "Не сме разкрили напълно какво е било обсъдено в Анкъридж. Оставаме ангажирани с основата на тази дискусия и не сме променили нищо за себе си", каза Владимир Путин.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „нежеланието на Украйна да отговори на предложенията на Русия“ забавило преговорния процес в Истанбул. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков също се включи в хора - в интервю за руското бизнес издание „Коммерсант“, публикувано на 10 октомври и озаглавено „Русия направи отстъпки на преговорите в Анкъридж“, той каза, че Путин е изразил готовност да направи отстъпки за разрешаване на войната в Украйна. Ушаков отбеляза готовността на Русия да „предприеме определени стъпки“ към мирната инициатива, но заяви, че „тази отстъпка“ зависи от сътрудничеството на САЩ с Европа и Украйна. До момента няма публични данни Руската федерация да е предложила отстъпки.

Изявлението на Ушаков явно е в противоречие със заглавието на статията, като се има предвид, че той твърди, че би било „грешка“ Русия да обсъжда каквито и да било отстъпки към Украйна в този момент. Остава неясно защо „Коммерсант“ са избрали заглавието „Русия направи отстъпки на преговорите в Анкъридж“ - Кремъл последователно е изразявал нежеланието си да даде на заден ход пред вътрешната аудитория и е посветил значителни ресурси, за да оправдае непреклонните си изисквания пред руското население. Москва може да използва статията, за да прецени реакцията на руското население към евентуални бъдещи отстъпки на Русия в Украйна, въпреки че е малко вероятно Кремъл да има намерение да направи реални отстъпки, смята американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Експертите от тръста продължават да оценяват, че Русия продължава да ухажва САЩ като част от двойна стратегия за нормализиране на двустранните отношения с цел икономически и политически ползи, като същевременно възпрепятства мирната инициатива в Украйна. Друга оценка, която не се е променила, е, че Русия се стреми да продължи дългогодишните си усилия да дискредитира Украйна и Европа и да подкопае западното единство.

Путин заплашва с ядрено оръжие заради ракетите "Томахоук"?

Владимир Путин продължи да заплашва Запада като част от своята рефлексивна кампания за контрол, целяща да попречи на САЩ да продадат ракети „Томахоук“ на Украйна и да представи продължаващото спазване на договора „Нов СТАРТ“ от Русия като значителна отстъпка в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Конкретният пример - на 10 октомври диктаторът заплаши, че Русия ще укрепи своята противовъздушна отбрана в отговор на евентуалното предоставяне на ракетите с обсег 2500 км от САЩ за Киев, и заяви, че Москва е в процес на финализиране на разработката на ново оръжие, което скоро ще бъде обявено. Според ISW може да става въпрос за ядрено оръжие.

Putin responded to Trump’s suggestion of possibly supplying Tomahawk missiles to Ukraine by accusing him of bluffing and calling it “blackmail.” In turn, Putin said Russia would strengthen its air defenses.



Air defense, what air defense? You cannot even protect your refineries… pic.twitter.com/feIsoKBiNM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 10, 2025

Близкият до Кремъл канал "Децата на Арбат" в Telegram твърди, че Русия може скоро да възобнови ядрените си опити, ако западните страни предприемат подобни стъпки. "За тази цел 12-а главна дирекция на Министерството на отбраната разполага с научен изпитателен център (за изпитване на ядрени заряди), който е в постоянна готовност да възобнови ядрените изпитания на архипелага Нова Земя (между Карско и Баренцово море в Северна Русия, бел. ред.)", пише каналът.

ISW не променя оценката си, че Кремъл се опитва да представи евентуалните доставки на „Томахоук“ от САЩ за Украйна като опасна ескалация, за да възпре Щатите да изпращат такива оръжия на Киев. Въпреки всичко това Русия не е реагирала последователно, когато Западът е нарушавал предполагаемите „червени линии“ на Путин в миналото.

Диктаторът също така заяви, че все още има достатъчно време за удължаване на новия договор за съкращаване на стратегическите въоръжения (Нов СТАРТ) след изтичането му на 5 февруари 2026 г. и че споразумение със САЩ за контрол над въоръженията би било „приемливо и полезно“ за Русия. Изявленията му са продължение на реториката на Кремъл, която има за цел да представи продължаващото спазване на договора от страна на Москва като показател за добрата воля на Руската федерация да сложи край на войната в Украйна. Това се представя и като значителна отстъпка, за да се избегне ангажирането в истински преговори за прекратяване на войната.

Продължаващите удари на Русия срещу Украйна, повтарящите се опити да се забавят преговорите и след това да се прехвърли вината за забавянето върху Украйна, както и продължаващите заплахи, включително ядрени заплахи, срещу Запада, показват, че Путин не е заинтересован от мирно и справедливо прекратяване на войната в Украйна, заключават анализаторите от вашингтонския институт.

Междувременно говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий съобщи, че Украйна подкрепя предложението на Италия за глобално примирие по време на Зимните олимпийски игри, които ще се проведат от 6 до 22 февруари 2026 г. на Апенините.

Западните съюзници не спират да подкрепят Украйна с оръжия

Потокът от западни оръжия към Украйна обаче не секва. След като руските сили проведоха мощно масирано нападение с ракети и дронове срещу украинската енергийна инфраструктура на 10 октомври и президентът Володимир Зеленски каза, че не е "доволен" от защитата на тези съоръжения, Нидерландия обяви, че ще даде 200 милиона евро за подобряване на украинските способности за противодействие на дронове. Освен това двете страни подписаха меморандум за разбирателство относно съвместното производство на дронове.

Германското министерство на отбраната се ангажира с финансова подкрепа за ключови проекти, които още повече да дигитализират украинския отбранителен сектор. Отбранителният гигант Rheinmetall също обяви как ще помага на Киев чрез средства, извлечени от замрамени руски активи: Rheinmetall прави за Украйна хибрид от танк и ПВО система - и то с руски пари.

Обединеното кралство обяви, че наскоро е доставило стотици леки многофункционални ракети (LMM) на Украйна - пет месеца по-рано от планираното.

Украинска делегация ще посети Вашингтон следващата седмица, за да преговаря за закупуването на допълнителни системи за противовъздушна отбрана, както и ракетни системи HIMARS като част от така наречената „мегасделка“, заяви президентът Володимир Зеленски по време на пресконференция на 10 октомври. „Най-важното в тази („мегасделка“) са системите за противовъздушна отбрана. Готови сме да ги закупим и сме готови да използваме различни видове програми. PURL е една от тях (с нея НАТО купува от САЩ оръжия и после ги доставя на Украйна, бел. ред.)“, заяви Зеленски. „Партньорите разбират, че трябва да се отпуснат средства за системи за противовъздушна отбрана, предимно американски, но не само“, добави той.

А американският Сенат одобри законопроект за отбранителния бюджет за фискалната 2026 година на обща стойност 925 милиарда долара, като помощта за сигурността на Украйна се предлага да бъде увеличена до 500 милиона долара, съобщи The New York Times на 9 октомври. Законодателството отразява увеличение от 100 милиона долара спрямо версията на Камарата на представителите и удължава помощта за Украйна до 2028 година, което е знак за продължаващата подкрепа на Конгреса за Киев. Новите средства се отпускат в рамките на Инициативата за помощ за сигурността на Украйна (USAI) - програма на Пентагона, която доставя оръжие на Украйна чрез договори с американски компании от отбранителния сектор.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Малко по-ниска интензивност на боевете в Украйна на дневна база регистрира украинският генщаб. На 10 октомври са станали 234 бойни действия (рекордът е 292, от средата на декември 2024 година), което е с 11 по-малко спрямо 9 октомври. Руснаците са хвърлили 155 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 6 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 16 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4171 изстреляни снаряда, като това е с около 25 повече на дневна база. Руската армия е използвала 4575 FPV дрона, което е с около 320 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо, по традиция, е в Покровското направление - там украинците твърдят, че са спрели 72 руски пехотни атаки за изминалото денонощие. Още 28 атаки са отблъснати в съседното от юг направление, което вече е обозначено като Олександриевско. Следва южната част на Слобожанския фронт с основна цел Вовчанск - 26 руски нападения. В Лиманското направление силите на Путин са атакували 24 пъти, а в посока Константиновка (бившето Торецко направление) - 22 пъти. В пограничния район на Сумска област на Украйна и Курска област на Русия са регистрирани 13 бойни сблъсъка, а в Купянското направление - 12.

🇺🇦 The SBU’s Alpha Special Operations Center carried out a series of drone strikes on Russian personnel and equipment in occupied territories. FP-2 drones with 105 kg warheads hit concentrations of Russian troops and vehicles. pic.twitter.com/QaDDSWI1bY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 10, 2025

Участъкът от Покровск до Константиновка ще бъде най-горещият до края на тази година, прогнозира украинският лейтенант с позивна "Алекс" в Telegram канала си "Офицер". "Врагът е концентрирал значителни ресурси, в резултат на което планира да достигне Добропиля, Краматорск и Славянск; първите сигнали вече са дадени, ние се подготвяме за по-нататъшни действия. Подразделенията на Въоръжените сили на Украйна задържат настъплението и са готови за по-нататъшни отбранителни мерки. Характерът на боевете през зимата е по-интересен, защото войната от 2025 г., с нейните особености, ще наложи много промени. И като цяло проблемната зона не е тази, в която има най-голяма активност, а напротив – където активността е минимална, а напредъкът на врага е много по-голям", пише той.

При Добропиля руските сили са напреднали югоизточно от Золотий Колодяз (североизточно от Добропиля), според геолокализирани кадри от 9 октомври.

Украинските въздушни сили пък отблъснаха друга мащабна руска атака по оста Добропиля, която се е състояла на югоизток. Руснаците са се опитали да превземат Водимировка и Софеевка, използвайки 6 танка, около 40 бойни машини на пехотата, над 40 превозни средства и няколкостотин войници. Украинската армия твърди, че е унищожила 3 танка, 13 БМП, 41 превозни средства и че е елиминирала около 100 души личен състав. Водимировка в момента се разчиства, твърдят украински източници.

Ukrainian Air Assault Forces repelled a major Russian assault on the Dobropillia axis. Russians attempted to capture Vodymyrivka and Sofiivka using 6 tanks, ~40 IFVs, 40+ vehicles, and several hundred troops. Ukraine destroyed 3 tanks, 13 IFVs, 41 vehicles, and eliminated around… pic.twitter.com/kl7Yc6xlFE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2025

След активността на руснаците по левия фланг в посока Добропиля, в района на Шахово и Володимировка, те започнали вчера да проучват десния фланг и пробили в посока Новоикономическо със сили от 5 бронирани превозни средства и десантчици, "но без успех", твърди "Офицер". Три от машините били унищожени, добавя украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов, който също коментира щурма.

"Наблюдавайки събитията от тези два дни, можем със сигурност да заявим, че врагът започна настъпателни действия в Донецка област с участието на голям брой бронирани превозни средства, точно настъплението, за което всички медии тръбяха преди месец. Това не беше еднократна атака, сигурен съм, че по-късно ще видим подобни масови настъпателни действия при лоши метеорологични условия. Чакаме. В края на краищата, бронираните превозни средства излизат масово от фабриките, но се използват минимално на фронта и възникват 2 варианта: те се натрупват или за нас, или за съюзниците", коментира украинският лейтенант с позивна "Алекс".

"Нашето настъпление по направление Володимировка-Софеевка-Новопавловка се провежда в труден терен, като врагът постоянно контраатакува", пише руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора". Според него близо до Покровск руснаците атакуват Чунишино и Лисовка, а източно от Мирноград са укрепили позициите си близо до мина „Капитална“.

Руснаците имат потвърден напредък източно от Иванопиля (югоизточно от Константиновка).

Според "Два майора" в Сумска област продължават "ожесточени сражения" - украинците са предприели пет контраатаки в близост до Алексеевка и в околните горски пояси. Каналът твърди, че били унищожени "до 90% от личния състав на вражеската атакуваща група и бронирани превозни средства Humvee".

На фронта в Харков части от Северната група сили в гората западно от Синелников окупираха вражеска позиция и напреднаха с 400 метра. Във Вовчанск нашите сили се сражават по левия бряг на река Вовча и в източната част на града, близо до Тихи. На фронта Мелово-Хатне части от руските въоръжени сили, подкрепени от въздушни и артилерийски сили, напреднаха с 900 метра", твърди още руският източник.

В Днепропетровска област руските въоръжени сили напредвали към Великомихайловка - това показват и геолокализирани кадри, според които руснаците са северно от Олександроград и в централната част на Олексеевка.

Location 0:58-1:03: north of Oleksandrohrad (Олександроград), Donetsk Oblast, Ukraine at 47.99544, 36.59642 https://t.co/bI1SSTLox0 @UAControlMap #geoconfirmed @GeoConfirmed

Russian soldier filmed by the 61st mechanized brigade of Ukraine. pic.twitter.com/cV2uI8aZkm — blinzka (@blinzka) October 10, 2025

"Врагът контраатакува агресивно, като губи личен състав и бронирани превозни средства", твърди "Два майора". На юг руснаците напредват в района на Върбово. "Нашите войски са установили контрол над отбранителна зона с дълбочина до 1,5 километра и ширина до 1 километър по фронта. На границата между регионите Запорожие и Днепропетровск войските от Далечния Изток разширяват зоната си на контрол в близост до Новогригоровка и прочистват десния бряг на река Янчур по линията Успеновка-Малиновка", посочва той.

Война на ракети и дронове

През изминалата нощ 42 украински дрона са били свалени над Русия, съобщи Министерството на отбраната в Москва - 19 над Волгоградска област, 15 над Ростовска област, 3 над Уляновска област, по 2 над Воронежка област и Република Башкирия, 1 над Саратовска област.

Един човек е пострадал при атака във Волгоград, съобщи губернаторът. "В резултат на падането на отломки от дрона на улица „50 Лет Октября“ във Волгоград, прозорците на три жилищни сгради, както и на училище и детска градина, са частично счупени. Отговорните служби работят на мястото на падането на отломките. Дадени са инструкции за създаване на временно убежище за жителите на повредените апартаменти. Лекарите оказват медицинска помощ на пенсионер, ранен от стъкла от прозорци; нараняванията не са животозастрашаващи“, написа той в Telegram. В местните чатове и канали циркулира видео, на което се вижда дим във Волгоград след атака с дрон.

Що се отнася до Украйна, Одеса преживя поредна тежка нощ. Руските сили нанесоха удари по енергийната инфраструктура в региона, което доведе до прекъсване на електрозахранването в няколко населени места. В момента се работи по възстановяването на тока.

Russian forces struck energy infrastructure in Odesa region, causing power outages across several settlements. Restoration efforts are underway. pic.twitter.com/sKNrNuDrYM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2025

Електроснабдяването в Киев е почти напълно възстановено след вчерашния руски обстрел. "Повече от 800 000 жители на столицата вече имат отново ток. Остават локални прекъсвания. Електроенергийните работници продължават да работят по индивидуални заявки“, се казва в изявлението на ДТЕК - най-големият частен оператор в енергийната индустрия в страната.

Един човек е бил ранен в резултат на нощните атаки на Руската федерация срещу региона на Харков, твърди Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. "Снощи врагът нанесе удари с дронове срещу град Чугуев и село Велики Бурлук в район Купянск. Ударите причиниха разрушения и пожари. Според предварителни данни - един човек е бил ранен", се казва в изявлението.

На 10 октомври вечерта руснаците са използвали дронове, за да атакуват превозно средство на енергийна бригада в община Семеновка, област Чернигов. Двама души са загинали, а няколко са ранени, съобщи Вячеслав Чаус, който е председател на регионалната военна администрация. Според официалния представител превозното средство се възпламенило след удара на дрона, а по време на почистването на мястото на инцидента последвал втори удар, който засегнал друго превозно средство в завода. Един работник загинал на място, а четирима други били ранени и хоспитализирани. По-късно в болницата починал и друг електротехник.

