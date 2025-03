Ходовете на Путин да спечели в Украйна: Стрелят по нас, ако отстъпваме (ОБЗОР - ВИДЕО)

Игра на тронове – в това се превърна войната в Украйна особено в последно време, предвид сериозните очаквания най-после да има дори само временно мир. Тези очаквания обаче се сблъскват със суровата реалност – за Владимир Путин е немислимо да не постигне основните си цели в Украйна, най-вероятно защото ако не успее, това ще сложи началото на бързия му политически (и не само) край.

В дневния си обзор американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание, че сигналите от страна на Кремъл относно примирие и мир продължават да не се отклоняват от истинските намерения на руския диктатор Владимир Путин за Украйна. Пореден пример, посочен от ISW – думи на бившия руски военен министър и настоящ главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу. Пред ТАСС той пак говори как Зеленски бил нелегитимен президент заради изтекъл мандат (Украйна е във военно положение и по конституция мандатът на президента се удължава докато могат да се проведат избори в подходящо мирно време), как забранил всякакви преговори с Русия (Зеленски забрани преговори извън такива, които лично е оторизирал), както и че Украйна трябвало да си промени конституцията по отношение на "териториалната цялост" - на практи с тези думи той иска украинската конституция да не казва, че Крим, Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области са украински.

Интересен факт – английското издание на China Daily, медия, която е на разположение на Китайската комунистическа партия, критикува „Запада“, че затруднявал пътя към мира в Украйна, защото не иска да спре доставките на оръжие за нападнатата от армията на Путин държава, отчита ISW. А говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарочно очерта линия, че ЕС иска да провали примирие с "планове за милитаризация" на Украйна – в същия тон действа и говорителят на руското МВнР Мария Захарова, която определи ЕС като „военизиран съюз“. Всичко това при положение, че Путинова Русия харчи над 40% от бюджета си за войната в Украйна и службите си за сигурност, при това без да го крие. Друг знак за руската стратегия САЩ и ЕС да бъдат по-разделени – ТАСС съобщи, че председателят на руската парламентарна комисия по икономика Андрей Кутепов предложил на руския вицепремиер Денис Мантуров да бъде създаден фонд за сътрудничество с чуждестранни инвеститори при добив на редкоземни богатства. Наскоро Путин се обърна към САЩ, че в Русия има много повече ресурси, отколкото в Украйна, с която САЩ изготвиха проект за споразумение и той още не е подписан. Защо не е подписано споразумение между Киев и Вашингтон официално си остава неясно, след като Зеленски изрично декларира готовност и то неведнъж от 28 февруари насам, когато стана скандалът между него, Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс в Овалния кабинет. Важната подробност за руския инвестиционен фонд – контролът да се държи от Русия: Руският бюджет 2025: Ударно нагоре за Путин, армията, милицията и патриотизма, надолу за здраве и образование

Путин подготвя руското общество за продължителна война – руските икономически журналисти Фарида Рустамова и Максим Товкайло съобщиха, че на 18 март руският диктатор е провел среща с руски бизнесмени по време на Конгреса на руските индустриалци и предприемачи. На срещата в затворен кръг Путин е предупредил, че преговорите със Запада за Украйна щели да бъдат бавни и продължителни, а руският бизнес не трябвало да е наивен.

Поредица от нови видеокадри показват нещо, което всеки, следящ малко по-задълбочено войната в Украйна, вече знае: в руската армия отделните войници изобщо нямат значение, животът им не се пази от командването и те биват жертвани дори за минимални успехи, с които даден командир да може да се похвали по веригата нагоре.

Поредни примери – украинският журналист Юрий Бутусов публикува видеоинтервю с пленен руски войник. В него той разказва как е бил обстрелван с другарите си по заповед на собственото им командване, ако тръгнат да отстъпват. И добавя, че по месец стояли без припаси – без вода, храна, а руското командване праща напред болни, стари, ранени войници, само за да се превземе обезателно дори най-незначителната нова политика. Нагледни примери до какво води това – видеа как руски войници гинат като мухи в Покровското направление заради безогледната руска тактика „пушечно месо“, както и побой над руски войник от собственото му командване, защото отстъпил. Във втория случай твърдението е, че войникът бил дрогиран, затова избягал:

"Our commanders, when we surrendered, started finishing us off right away - using 'birds', mortars, shelling us to make sure we didn’t survive," – another captured Russian soldier describes how he was recruited from a pre-trial detention center, the negligence of his commanders,… pic.twitter.com/gYX9nN5Exy