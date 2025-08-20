Войната в Украйна:

Нови данни: Българите с оценка за срещите в Белия дом и повече одобрение за САЩ над Русия

20 август 2025, 14:56 часа 330 прочитания 0 коментара
Дори в неясния контекст на руската война в Украйна българите продължават да приемат като най-близки сред международните фактори най-вече европейските страни. Срещите на президента Тръмп с Путин, Зеленски и европейските лидери идват на фона на традиционно българско уважение по-скоро към европейските сили и колебливо отношение към Русия и САЩ.

Това са част от основните изводи от нов социологически сондаж по някои от актуалните за сезона теми и е част от редовните изследвания в независимата изследователска програма "лице в лице" на новата социологическа агенция "Мяра" на екипа на Първан Симеонов.

Този отдавна наблюдаван инстинкт на българите прави така, че Европейският съюз има положително отношение сред 64,9% от българите, а отрицателно – сред 21,3%, а Германия е на сходни позиции с 61,2% срещу 25,2%. Франция пък е с 54,1% положителни оценки и 28,9% отрицателни.

Дори Великобритания, която напусна съюза, печели по-скоро положително отношение – с 51,3% позитивни оценки и 31,2% негативни. НАТО е на стандартните нива, докато САЩ и Русия имат приблизително еднакви оценки с лек превес за Вашингтон. Самата Украйна има положително отношение сред 24,7% от българите, а отрицателно – сред 55,1%.

"Видимо е, че българският вкус остава при обобщения образ на Европа, която дори в неясна позиция е всъщност най-близка. "Съпътстваща жертва" на международните борби в българското масово съзнание остава самата Украйна, която има сравнително ниско положително отношение и е близо до нивата на отношението към Русия – които от своя страна спаднаха след началото на руската инвазия. Текущият образ на САЩ също явно по-скоро поляризира мненията у нас. Разбира се, колкото по-далечна е една страна, толкова по-трудна е симпатията към нея", отбелязват социолозите от "Мяра".

Данните са от независимата изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 31 юли и 8 август 2025 г. сред 801 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
