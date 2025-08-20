Нарушил заповед за защита: Прокуратурата обвини мъж

Софийската районна прокуратура обвини 47-годишен мъж, нарушил заповед за незабавна защита от домашно насилие и нанесъл лека телесна повреда на жена, съобщиха от държавното обвинение, цитирани от БТА. Деянието е извършено в условията на домашно насилие. Мъжът е задържан до 72 часа.

В понеделник около 21:00 ч. пред магазин в столичния квартал „Младост 4“ обвиняемият нарушил заповедта, с която е задължeн да не доближа жената на разстояние, по-малко от 200 метра, както и да се въздържа от насилие по отношение на нея. Обвиняемият ударил жената с юмрук в областта на лицето и ѝ е причинил лека телесна повреда.

По случая се води разследване. Предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд обвиняемият да бъде оставен за постоянно в ареста.

Преди дни прокуратурата обвини 52-годишен мъж, нанесъл телесна повреда и лишил противозаконно от свобода жената, с която живее на съпружески начала.