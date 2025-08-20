Войната в Украйна:

Нарушил заповед за защита: Прокуратурата обвини мъж

20 август 2025, 14:54 часа 110 прочитания 0 коментара
Нарушил заповед за защита: Прокуратурата обвини мъж

Софийската районна прокуратура обвини 47-годишен мъж, нарушил заповед за незабавна защита от домашно насилие и нанесъл лека телесна повреда на жена, съобщиха от държавното обвинение, цитирани от БТА. Деянието е извършено в условията на домашно насилие. Мъжът е задържан до 72 часа.

В понеделник около 21:00 ч. пред магазин в столичния квартал „Младост 4“ обвиняемият нарушил заповедта, с която е задължeн да не доближа жената на разстояние, по-малко от 200 метра, както и да се въздържа от насилие по отношение на нея. Обвиняемият ударил жената с юмрук в областта на лицето и ѝ е причинил лека телесна повреда.

По случая се води разследване. Предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд обвиняемият да бъде оставен за постоянно в ареста.

Преди дни прокуратурата обвини 52-годишен мъж, нанесъл телесна повреда и лишил противозаконно от свобода жената, с която живее на съпружески начала. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Домашно насилие обвинение информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес