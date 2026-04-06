Хърватия с нови ограничения на цените на бензина и дизела

Хърватското правителство въведе нови пределни цени на горивата, като ограничи стойността на бензина до 1,66 евро за литър, а на дизела – до 1,85 евро. Това става ясно от съобщение за медиите след проведено днес правителствено заседание, предаде ХИНА. Новите цени влизат в сила от утре и ще важат през следващите две седмици.

Въпреки административната намеса, базовият бензин поскъпва с 4 цента на литър, а дизелът – с 12 цента. Оцветеният в синьо дизел също отчита увеличение от 17 цента до 1,36 евро за литър. За разлика от тях, автогазът поевтинява.

От правителството подчертават, че без въведените мерки цените биха били значително по-високи – около 1,76 евро за литър бензин и 2,06 евро за дизел.

Кабинетът на хърватския премиер Андрей Пленкович е приел два регламента – за удължаване на намалените акцизи върху горивата до 20 април и за определяне на максимални цени на дребно по формула, базирана на средните стойности на световните пазари през последните 14 дни, с ограничени търговски надценки.

