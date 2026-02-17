"Ще дойда и ще умра за теб": Литва предупреждава за "празни" гаранции за Украйна

Литовският външен министър Кестутис Будрис отхвърли концепцията за „подобни на член 5“ гаранции за сигурност, за които Украйна преговаря със Запада, и призова за реалистични решения вместо „празни“ обещания. „Няма нищо подобно на член 5... Защото член 5 означава, че ако си в беда - обещавам ти, че ще дойда, и ако е необходимо, ще умра за теб" заяви той в интервю за Kyiv Independent от кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността.

Още: Ако Путин нападне Литва: Колко време ще продължи войната?

Всякакви други близки до това формулировки са просто „реторични изрази“, твърди главният дипломат на Литва. Той има предвид клаузата за ненападение от Североатлантическия договор, според която атака срещу една държава членка се счита за нападение срещу всички нейни съюзници и те са длъжни да се намесят, включително чрез военни средства.

След като ѝ беше отказано пълно членство в НАТО, Украйна преговаря със западните си партньори за следвоенни гаранции за сигурност, моделирани по клаузата за взаимна отбрана на член 5 от НАТО, с цел да се възпрепятства бъдеща руска агресия.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп даде знак, че е готова да предостави такива гаранции на Украйна като част от мирните преговори, което предизвика дебат относно тяхната надеждност и дали те биха могли да отслабят доверието в НАТО. Дискусия има и заради твърдения, че САЩ са приели предложение първо да се сключи мирно споразумение Украйна-Русия, а чак след това да се дадат гаранции на Киев: "Путин няма много време - аз съм по-млад": Зеленски постави Тръмп на място. САЩ явно пак са се подлъгали по Русия за гаранциите за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Литва изложи по-реалистични варианти

„Реалните гаранции за сигурност означават сили, които идват да подкрепят Украйна. Ако не, тогава има и други мерки“, каза Будрис, посочвайки бъдещото членство в ЕС или финансовата подкрепа за украинските въоръжени сили като по-реалистични варианти.

Снимка: iStock

За да се гарантира справедлив и траен мир в Украйна, партньорите на Киев трябва да „инвестират в този процес“ и да „избягват празни структури и някои фалшиви споразумения и гаранции“, добави литовският топ дипломат пред Kyiv Independent.

Още: "Украйна няма да загуби": Зеленски готов да откаже всякаква сделка, отколкото да приеме "лош мир"

Politico съобщи по-рано през февруари, че финландският външен министър Елина Валтонен е призовала американските официални лица да избягват сравняването на двустранните споразумения, които ще бъдат подписани с Киев, с член 5, за да не се смесват двете неща.

Финландия, която се присъедини към НАТО през 2023 г., споделя 1340-километрова граница с Русия, докато Литва граничи с руския ексклав Калининград и със съюзника на Руската федерация Беларус, което поставя и двете държави партньорки на Украйна на предната линия на потенциален конфликт.

Американският президент Доналд Тръмп, който често критикува европейските съюзници и агресивно настоява за анексирането на Гренландия, призна на 9 януари, че ангажиментът му към бъдещата отбрана на Украйна зависи от убеждението му, че Русия няма да нападне отново.

Преговорите за гаранции за сигурност продължават, като американски, руски и украински официални представители се срещат отново в Женева на 17-18 февруари.

Още: ЕС и гаранциите за Украйна - само "Коалиция на желаещите" е опция: Говори евродепутатът Андрей Ковачев (ВИДЕО)