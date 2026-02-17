Експлозия във военна комендатура в Ленинградска област, има загинали (СНИМКА)

Експлозия във военната комендатура във Всеволожски район на Ленинградска област в Русия е станала днес, 17 февруари 2026 г. Взривът е бил вътре в сградата като са рухнали вторият и третият етаж и таванското помещение.

Първоначално властите съобщиха, че под развалините се издирват четирима военнослужещи, а по-късно информацията бе актуализирана за двама загинали. Остава риск от по-нататъшно срутване.

На място работят спешните служби.

Все още няма информация за причината за експлозията.

