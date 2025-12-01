Спорт:

01 декември 2025, 14:00 часа
Над 50 коли и камиони в огромна верижна катастрофа в САЩ (ВИДЕО)

Над 50 превозни средства – коли и камиони, са се ударили при масивна катастрофа в Съединените щати. Пътният инцидент е станал на магистрала в Индиана след обилен снеговалеж. Видимостта намаля почти мигновено, което доведе до сблъсък на превозни средства.

Магистралата е останала затворена за шест часа и спасителите е трябвало да изтеглят блокираните автомобили с пътна помощ.

За щастие няма пострадали, като някои от шофьорите са получили само синини и леки наранявания. Катастрофите са довели до много материални щети.

Очаква се зимното време да се влоши и полицията предупреди шофьорите  да бъдат подготвени за евентуални опасни условия във високите части на страната.

 

Виолета Иванова
