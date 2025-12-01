Жени Лечева представя новата си самостоятелна песен "Лавина" (ВИДЕО)

Жени Лечева представя своята нова самостоятелна песен "Лавина", създадена по музика, текст и аранжимент на Влади Ампов – Графа. В записа се включва и нейният съпруг Иван Лечев, който изпълнява китарните партии и допринася за характерното звучене на проекта. Видеоклипът към "Лавина" е заснет на остров Лимнос от режисьорите Стефка Николова и Васил Стефанов, които създават визуална среда, подчертаваща драматичната енергия и емоционалното присъствие на Жени.

За Жени Лечева

Лечева е артист с широк диапазон – актриса, певица, танцьор, автор и илюстратор. Завършила е Държавното хореографско училище и НАТФИЗ, което ѝ позволява уверено да се движи между театър, музика, танц и визуално изкуство. Участва активно в музикални проекти и концертни формати, където се отличава със своя характерен сценичен почерк.

Като автор създава и илюстрира детски книги, сред които "Тайният ключ или приключенията на Тит и Ярмина" и книгата-игра "Оцвети героите с Жени Лечева".

Снимка: Monte Productions

Жени участва и в шоуто "Гласът на България" с песента "Tomorrow", чийто запис в The Voice Global надхвърля 33 милиона гледания, превръщайки изпълнението ѝ в едно от най-гледаните от България в този международен формат.

В началото на годината певицата привлече вниманието на медиите и публиката и с успешния си дует с Любо Киров – "Пак с теб", който беше силно ротиран в националните радиа и събра стотици хиляди гледания в YouTube. Песента разшири разпознаваемостта ѝ и утвърди присъствието ѝ на българската поп сцена.

"Лавина" се разпространява в дигиталните платформи и в официалния YouTube канал на Жени Лечева.

