Поредна руска ракета уцели жилищен блок в Украйна. Тече преброяване на загиналите и ранените (ВИДЕО)

Поредна руска ракетна атака порази жилищен блок, отново в украинския град Днипро (Днепропетровск). Там, в началото на януари, 2023 година, стана една от най-големите трагедии във войната, с 45 потвърдено загинали и 20 изчезнали, след като отново руска въздушна атака доведе до поразяването на друг жилищен блок - Още:

Преустановиха спасителната операция в Днепър, 20 души остават безследно изчезнали

В Русия оставят цветя пред съществуващи паметници за загиналите в Днипро, властите ги махат (ВИДЕО И СНИМКИ)

Според най-актуалната за момента информация от Владислав Гайваненко, ръководителя на Днепропетровската военновременна областна администрация, трима души са загинали, а 15 са ранени. От 15-те ранени, 12 са приети в болница, 6 са в тежко състояние. Има данни, че става въпрос за удар от балистична ракета:

Рано тази сутрин стана ясно и, че в Дагестан, в Каспийск, е имало атака с дронове. Цел изглежда е бил военният завод "Дагдизел". Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира кадри от случилото се и заключи, че има разбити прозорци на жилищна сграда и щети по автомобили на 3,5 километра от завода - на улица "Молодежная" 1. В двора на сградата се намира детска градина.

Ивайло Ачев
