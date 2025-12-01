Поредна руска ракета уцели жилищен блок в Украйна. Тече преброяване на загиналите и ранените (ВИДЕО)

Поредна руска ракетна атака порази жилищен блок, отново в украинския град Днипро (Днепропетровск). Там, в началото на януари, 2023 година, стана една от най-големите трагедии във войната, с 45 потвърдено загинали и 20 изчезнали, след като отново руска въздушна атака доведе до поразяването на друг жилищен блок - Още:
Според най-актуалната за момента информация от Владислав Гайваненко, ръководителя на Днепропетровската военновременна областна администрация, трима души са загинали, а 15 са ранени. От 15-те ранени, 12 са приети в болница, 6 са в тежко състояние. Има данни, че става въпрос за удар от балистична ракета:
Рано тази сутрин стана ясно и, че в Дагестан, в Каспийск, е имало атака с дронове. Цел изглежда е бил военният завод "Дагдизел". Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира кадри от случилото се и заключи, че има разбити прозорци на жилищна сграда и щети по автомобили на 3,5 километра от завода - на улица "Молодежная" 1. В двора на сградата се намира детска градина.
This morning, an unidentified UAV based on a light aircraft platform attempted to attack the Russian city of Kaspiysk in Dagestan. The drone crashed into the roof of a residential tower block. Presumably, the target was a nearby shipbuilding plant. pic.twitter.com/ngBEPENwxf— WarTranslated (@wartranslated) December 1, 2025