Брижит Бардо каза истината за здравословното си състояние

Френската филмова звезда и активист за правата на животните Брижит Бардо в момента се възстановява и иска да увери тези, които са загрижени за здравето ѝ, да не се безпокоят, посочват от фондацията ѝ в изявление, цитирано от "Ройтерс".

Съобщението е на фона на медийни информации, че 91-годишната Бардо бе отново хоспитализирана миналия месец в Тулон, Южна Франция, след предишното ѝ настаняване в болница през октомври за хирургична операция, която от екипа ѝ тогава определиха като "малка".

Какво е състоянието на Бардо

„В отговор на разпространената фалшива информация в последните дни, Брижит Бардо иска да напомни на всички, че тя в момента се възстановява и ще оцени, ако бъде уважавано личното ѝ пространство, като приканва всички да се успокоят“, се посочва в изявлението.

„Госпожа Бардо иска да успокои тези, които са искрено загрижени за нея, и им предава следното съобщение: „Изпращам на всички вас своята любов“.

Бардо стана световноизвестна през 50-те и 60-те години на миналия век за разкрепостените си изпълнения във филми като „И Бог създаде жената“. Като певица тя издава и няколко албума по това време.

Тя спира да играе през 70-те години, премества се за постоянно в Сен Тропе на Френската Ривиера и посвещава живота си на защитата на животните, създавайки фондация на свое име, припомня Ройтерс.

Източник: БТА