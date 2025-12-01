Краят на епохата Ермак. Какво предстои за Украйна?

"Той беше мой приятел преди тази работа и ще го смятам за такъв и след нея", думите на Андрий Ермак за Володимир Зеленски обобщиха цяла политическа епоха в новата история на Украйна. Ермак беше със Зеленски още преди последният да влезе в политиката и прекара най-дълго време като ръководител на президентския офис, в сравнение с всички свои предшественици – близо шест години.

Нещо повече

Публичният емоционален характер на раздялата между Ермак и Зеленски подчертава, че това е било нещо повече от политически съюз – президентът и ръководителят на кабинета му също са били много близки приятели, преживели много заедно. А последният разговор между тях, в навечерието на оставката му, според информирани източници на РБК-Украйна, е бил доста труден.

Снимка: Getty images

В един момент човекът, когото постоянно наричаха зад гърба му "вицепрезидент" или просто "Втори" (самият Зеленски е бил наричан "Първи"), се озова извън системата, която методично е изграждал през годините. След разговори с различни правителствени източници, РБК-Украйна обяснява как се е случила най-шумната оставка от последните години и какви ще бъдат нейните последици.

Предложението

По информация от няколко източника, първият камък в двора на Емрак е бил хвърлен от първия вицепремиер и министър на цифровата трансформация Михаил Федоров, който предлага ръководителят на президентската администрация да бъде уволнен. Идеята е била отхвърлена, но статуквото е пропукано – преди това никой на власт не е смеел дори да помисли за уволнение на Ермак.

Михаил Федоров. Снимка: t.me/V_Zelenskiy_official

Кулминацията настъпва преди две седмици по време на срещата между фракцията "Слуга на народа" и Зеленски. Многобройните "революционери" обаче остават разочаровани – Зеленски заявява, че нищо няма да се случи без конкретни аргументи в полза на уволнението на Ермак. Ден преди това депутатите били помолени да попълнят анонимен формуляр с въпроси, които биха искали да зададат на Зеленски. Значително мнозинство от належащите въпроси се отнасяли до ръководителя на президентската администрация, факт, който не остана незабелязан от Зеленски.

"Президентът осъзна, че трябва да размени картата, в противен случай може да загуби цялата игра, особено на фона на американците и всичко останало", спекулира един от източниците на RBC-Украйна. Според друг източник, оставката е била тежък и неочакван удар за самия Ермак, но не е имало протест, както се съобщава в медиите. След като решението е взето, Ермак веднага подава оставка и бързо си събира багажа. На втория ден той се връща на улица "Банкова", но този път само за да поговори – все пак той и Зеленски имат дълга история заедно.

В момента Администрацията на президента остава без ръководител и Зеленски не е назначил веднага друг човек, който да замени Ермак. Според правителствени източници това е така, защото президентът в момента търси нов формат за офиса си.

Кандидатите

Сред обсъжданите имена за овакантеният пост от Ермак са министърът на отбраната Денис Шмигал, първият вицепремиер Михаил Федоров, началникът на Главното разузнавателно управление Кирил Буданов и заместник-началникът на Администрацията на президента Павло Палиса. От няколко седмици премиерът Юлия Свириденко също се споменава в медиите като възможен кандидат, но според източниците на изданието назначението ѝ е малко вероятно – тя е на поста само от няколко месеца и правителството не е склонно да смени премиера отново.

Володимир Зеленски и Павло Палиса. Снимка: t.me/V_Zelenskiy_official

Източници на РБК-Украйна имат различни мнения за шансовете на останалите кандидати. Според един от тях "е трудно да си представим Буданов като ръководител на Администрацията на президента" – главният разузнавач отдавна е независима политическа фигура със собствени амбиции.

Той също така оценява шансовете на полковник Палиса като малко вероятни: "Мисля, че Зеленски вече е решил, че той лично, с помощта на Министерството на външните работи и други ведомства, трябва да се занимава с външните работи, а не ръководителят на Администрацията. Съответно, ръководителят на Администрацията на президента ще е отговорен за вътрешната политика.

Андрий Ермак. Снимка: president.gov.ua

Така че това трябва да е човек на високо ниво, на когото елитите ще се възхищават, в противен случай просто ще бъде погълнат от апарата", допълва още източникът. Според друг информиран източник обаче, списъкът не се ограничава само до тези четирима кандидати, с които Зеленски се е срещнал на улица "Банкова" в събота – има още двама претенденти за поста ръководител на президентската администрация. Във всеки случай, Зеленски в момента е в чужбина и назначаването на ръководител на президентската администрация не се очаква преди сряда.

Очаквания и шок

Оставката на Ермак създаде голям вакуум в правителството – през последните пет години "неговите" хора са се озовали практически навсякъде, от министерства и надзорни съвети до дори националния отбор по футбол (последното е само шега). Според един от източниците на РБК-Украйна, бъдещето им сега зависи от два фактора: способността им да докажат своята стойност и наличието или липсата на проблеми с антикорупционните органи. Вероятно някои ще бъдат уволнени, докато други ще останат, преориентирайки се към нови центрове на влияние.

Денис Маслов. Снимка: president.gov.ua

В краткосрочен план кадровите промени на върха зависят от това дали някой от Кабинета на министрите ще се премести на поста ръководител на Офиса на президента, което ще предизвика по-нататъшни размествания. Докато това се случи, кадровите планове на депутатите за тази седмица се ограничават до запълване на едно от двете свободни места в Кабинета на министрите – Денис Маслов, ръководител на парламентарната комисия по правна политика, е планиран за поста министър на правосъдието. Позицията министър на енергетиката остава вакантна – не може да се намери подходящ кандидат.

