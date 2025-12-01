Нови блокади в Гърция: Фермери затвориха основна магистрала и граничен пункт

Втори ден продължават блокадите на гръцки фермери по пътищата в Гърция, съобщава "Прото тема", цитирана от БТА. От вчера магистралата Атина-Солун е затворена край Лариса, а днес земеделците я препречиха с тракторите си и край Малгара в района на Солун. Полицията се е опитала да попречи на земеделците да достигнат до магистралата, но те са заобиколили през нивите и са успели да излязат на платното. На мястото са възникнали пререкания между водачи и протестиращите.

Затворен остава и главният път E65 край Кардица, Северна Гърция.

Новинарската агенция на Северна Македония МИА предаде, че в периода от 10:30 до 12:30 часа местно време от гръцка страна е било прекъснато движението на всички автомобили през граничния пункт Дойран заради протестите на земеделците.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.

В неделя се стигна и до сблъсъци между протестиращите и полицията. Бяха ранени четирима души, а трима от протестиращите бяха задържани и ще им бъдат повдигнати обвинения.