САЩ снабдяват наша съседка с лазерно насочвани ракети

САЩ ще снабдят наша съседка с лазерно насочвани ракети Hellfire. Става въпрос за Гърция, с която имат споразумение на стойност 64 млн. долара. Целта на Атина е да укрепи оръжейния арсенал на своите бойни хеликоптери AH-64 Apache, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Поръчката се налага, тъй като гръцката армейска авиация използва по-стари версии на ракетите Hellfire в продължение на много години, а официалните лица разглеждат новата поръчка като част от по-широко решение „да не се позволи обезценяването на тези хеликоптери“.

Придобиването ще се осъществи чрез американското външно военно финансиране, механизъм, достъпен за съюзническите държави.

Подробности за поръчката

Флотът на армейската авиация включва 28 хеликоптера Apache, 19 от по-старите и по-трудни за поддръжка A-type и девет от по-новите D-type.

Ракетите Hellfire са сред основните оръжия за Apache, които вече се обновяват от израелски изпълнители.

Самолетите получават нови електрооптични системи и противотанкови ракети Spike NLOS с обхват от 32 километра, способни да поразяват, докато са скрити.

Атина мисли и за нови хеликоптери

Атина допълнително разглежда заявка за 30 хеликоптера AH‑64D Longbow, тъй като американските сили извеждат от експлоатация над 100 от този тип. Междувременно, армейската авиация се подготвя за обучение на пилоти и пристигането на 35 UH‑60 Black Hawk през 2027 и 2028 г. ОЩЕ: Литва подсилва отбраната си с ракети за 5,5 милиона евро