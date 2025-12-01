Русия изсипа куп заплахи, след като висшият командир на НАТО заговори за превантивен удар

Думите на най-висшия военен офицер на НАТО за евентуален превантивен военен удар срещу Русия са безкрайно безотговорни и опит да се ескалира ситуацията - това е руското становище относно позиция на адмирал Джузепе Каво Драгоне, цитирана от Financial Times. Реакция последва от говорителката на руското МВнР Мария Захарова, която заяви, цитирана от Reuters: "Виждаме това като умишлен опит да се подкопаят усилията за решаване на украинската криза. Хората, правещи такива изявления, трябва да са наясно с рисковете и възможните последствия, включително за страните-членки на НАТО".

Още: Ако Европа помогне на Украйна да победи Русия, това ще й спести милиарди евро

Позицията на Драгоне

По-рано адмиралът, който ръководи военния комитет на НАТО, каза следното: "Обмисляме да действаме по-агресивно и превантивно, а не да чакаме и да реагираме на атаки. Това обаче отива отвъд обичайното ни мислене и поведение. Въпросът е в правната рамка и юрисдикция – кой би го направил? В НАТО имаме много повече ограничения, отколкото нашите опоненти, заради етиката и законите, които следваме. Не казвам, че това е губеща позиция, но е по-сложна от тази на противника ни. Трябва да анализираме задълбочено как действа политиката на сдържане – чрез ответни действия (т.е. отговор на нещо вече извършено) или чрез превантивен удар (за да не бъде нещо извършено)". По този начин висшият военен отговори на призиви и настроения особено в Източна Европа, че Русия безнаказано провокира чрез методи на хибридна война (например множеството случаи на полети на неидентифицирани дронове в районите на европейски летища и дори военни бази) и няма достойна реакция.

Драгоне коментира и, че откакто в Балтийско море стартира операцията "Балтийски страж", няма повече инциденти и опити за прекъсване на подводни кабели и инфраструктура. "Значи сдържането работи", смята адмиралът.

Още: Финландия тренира с Великобритания за война с Русия. Bloomberg: Източният фланг в Румъния не е готов без САЩ

На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не пропусна да каже как атаките срещу танкери в турски териториални води били и нарушение на суверенитета на Турция. Това показвало "същността на Киевския режим". Става въпрос за атаките, с които бяха поразени два танкера, които са под западни санкции и част от руския сенчест флот, превозващ руския петрол, за да се заобиколят точно санкциите, въведени срещу Русия поради непредизвиканата ѝ с нищо военна инвазия в Украйна - Още: 16 км петролен разлив в Босфора заради поразен от украински дронове танкер от сенчестия руски флот (СНИМКИ, ВИДЕО)

Kremlin spokesperson Peskov commented on the attack on the tankers, calling it an egregious incident and an assault on the sovereignty of the Republic of Turkey. pic.twitter.com/NKsKdlBXDX — WarTranslated (@wartranslated) December 1, 2025