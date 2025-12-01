BBC: Грузинската полиция е тровила протестиращи с химическо оръжие (ВИДЕО)

По време на потушаването на антиправителствените протести в Тбилиси, Грузия през 2024 г. грузинските власти са използвали "камит", бойно химическо вещество, датиращо от Първата световна война. Това показват данни от разследване на BBC. "Усещаше се сякаш (водата) е пареща", разказва един от протестиращите за водните оръдия, използвани срещу него и други по улиците на грузинската столица по време на демонстрации в края на 2024 г. Той споделя, че усещането е било същото, дори след измиване на лицето.

Оплаквания

Други демонстранти, протестиращи срещу спирането на преговорите за присъединяване към ЕС от страна на Грузия, също се оплакали от различни симптоми, включително задух, кашлица и повръщане, които продължили седмици наред. BBC разговаря с експерти по химически оръжия, източници от специалните сили на грузинската полиция и лекари и събра доказателства, сочещи към употребата на бромобензил цианид, който френските военни нарекоха "камит". Грузинските власти определили резултатите от разследването като "абсурдни" и твърдят, че полицията е действала законно в отговор на "незаконните действия на вилнеещите престъпници".

Камит

Камит е бил използван от френската армия срещу Германия на Западния фронт по време на Първата световна война. Има малко документални доказателства за последващата употреба на това вещество - смята се, че е било постепенно премахнато от употреба през 30-те години на миналия век поради опасения относно дългосрочните му ефекти. Вместо това е бил използван газ CS, обикновено наричан "сълзотворен газ".

Педиатърът Константин Чахунашвили, който усеща последиците от веществото се заема да разбере дали някой друг е изпитвал подобни симптоми. Затова помолил тези, които също са били изложени на водни оръдия, да попълнят въпросник в социалните медии. Около 350 души отговорили и почти половината от тях съобщили, че са изпитвали един или повече странични ефекти в продължение на повече от тридесет дни. Тези симптоми включвали главоболие, умора, кашлица, задух и повръщане. Проучването му е рецензирано и прието за публикуване в международното списание Toxicology Reports.

Аномалии

Чахунашвили също така изследвал 69 от респондентите и установил, че те имат "значително по-висока честота на аномалии" в електрическите сигнали на сърцето си. Докладът на д-р Чахунашвили потвърждава заключението, до което стигат местни журналисти, лекари и организации за правата на човека: че вероятно е добавено химическо вещество към водните оръдия. Те призоваха правителството да определи какво точно е използвано, но Министерството на вътрешните работи, което ръководи специалните сили, отказа да го направи.

Лаша Шергелашвили, бивш отговорник за въоръжението на тези части, смята, че това е същото съединение, което е бил натоварен да тества за използване във водни оръдия през 2009 г. Той разказва, че ефектите на веществото са били различни от всичко, с което се е сблъсквал преди. Имал е затруднено дишане, след като е стоял близо до мястото на пръскане, и той и 15-20-те му колеги, които са тествали веществото с него, не са могли лесно да го отмият.

"Забелязахме, че ефектът не отшумява, както при [обикновения] сълзотворен газ. Дори след като се измихме първо с вода, а след това със специално приготвен разтвор от сода бикарбонат и вода, все още не можехме да дишаме свободно.", споделя още Шергелашвили и допълва, че веществото е използвано поне до 2022 г., когато е напуснал службата си и страната. Друг бивш високопоставен полицай също потвърждава, че съединението, заредено във водни оръдия под ръководството на Шергелашвили, е същото, използвано по време на разпръскването на протести през ноември-декември 2024 г.

Химикалът

BBC успява да се сдобие с копие от инвентарен списък на специалните сили от декември 2019 г. Открити са два неназовани химикала- "Химическа течност UN1710" и "Химически прах UN3439", заедно с инструкции за смесване. UN1710 е лесен за идентифициране, защото е обозначението на трихлоретилен (TCE), разтворител, който позволява на други химични съединения да се разтварят във вода. Идентифицирането на UN3439 се оказва много по-трудно, тъй като това е общ код за широк спектър от промишлени химикали, всички от които са опасни. Единственото вещество, за което е доказано, че някога е било използвано за контрол на безредиците е бромобензил цианид. Известен още като "камит", той е разработен от Антантата (военно-политическият съюз на Великобритания, Франция и Русия) за употреба в Първата световна война.

"Въз основа на наличните данни, <...> клиничните симптоми, съобщени както от жертвите, така и от други свидетели, са съвместими с ефектите на бромобензил цианид.", потвърждава Христофър Холстиг, водещ световен експерт по токсикология и химическа война. Експертът изключи възможността симптомите да са били причинени от по-често срещани вещества за контрол на безредиците, като сълзотворен газ (CS), който също е използван от грузинската полиция за борба с безредиците миналата година. "Продължителността на симптомите <...> не е съвместима с ефектите на типичните вещества за контрол на тълпата, като сълзотворен газ", категоричен е Холстиг и допълва, че никога не е виждал "камита да се използва в съвременното общество. Камитът причинява силно дразнене и дразнещият му ефект продължава дълго време." Според него бромобензил цианидът може да е бил използван, защото действа като силно възпиращо средство.

Ефекти

"Това държи хората настрана за дълго време. Те няма да могат сами да се отърват от симптомите. Ще трябва да отидат в болница. Ще трябва да напуснат мястото на протеста. Ако употребата на това вещество наистина се е възобновила, то е наистина изключително опасно.", обясни още специалистът.

🇬🇪 The protest in Georgia in the center of Tbilisi continues tonight. Garbage cans serve as barricades against water cannons and tear gas. Protesters refuse to disperse and continue storming the parliament. pic.twitter.com/SLBBlGi8Hh — LX (@LXSummer1) May 1, 2024

Камит е бил използван за кратко от американската полиция след Първата световна война като средство за потушаване на безредици, но е бил изоставен след изобретяването на по-безопасни алтернативи, като например сълзотворен газ. Международното право позволява на полицията да използва химически агенти за разпръскване на безредици, когато употребата им е пропорционална и те произвеждат само краткосрочен ефект. Според експерти по оръжия, предвид наличието на по-безопасни конвенционални агенти за разпръскване на тълпи, остарялото и по-мощно вещество може да бъде класифицирано като химическо оръжие.

Регулации

Констатациите от разследването са обезпокоителни, заяви специалният докладчик на ООН по изтезанията Алис Едуардс. Едуардс преди това е писала до грузинското правителство относно твърдения за полицейско насилие и изтезания по време на протести. Тя смята, че липсата на строга регулация на употребата на химикали във водните оръдия е проблем, който трябва да бъде решен: "Това ме кара да гледам на [подобна практика] като на експериментално оръжие. А експериментирането върху населението е абсолютно погрешно. Това е явно нарушение на човешките права."

⚡️In 🇬🇪Tbilisi, security forces pushed back protesters with water cannons, tear gas and kicked them



A real hell was happening at the protest site. There are many injured and brutally detained. pic.twitter.com/Dq7FtLS26Y — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 29, 2024

Едуардс подчерта, че съгласно международното право ефектите от всякакви мерки за контрол на безредиците трябва да бъдат краткосрочни, а описаните симптоми "надхвърлят това, което може да се счита за временно и приемливо. Следователно всички тези случаи трябва да бъдат разследвани, включително в категорията на изтезания или други видове малтретиране."

Грузинските власти определят констатациите като "напълно повърхностни" и "абсурдни". Те заявяват пред BBC, че правоохранителните органи са действали "в рамките на закона и конституцията" в отговор на "незаконните действия на брутални престъпници".

