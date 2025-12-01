Според ново проучване, озаглавено „Изборът на Европа“, проведено в Норвегия, подпомагането на Украйна да победи Русия е далеч по-евтината алтернатива за Европа, отколкото да се поддаде на отстъпките на Кремъл. Цифрите го доказват.

Финансирането на военните усилия на Украйна за четири години ще струва на европейските правителства между 606 и 972 милиарда долара, но би им струвало почти двойно, т.е. между 1,4 и 1,8 трилиона долара, за укрепване на източния фланг на НАТО, ако Москва постигне своето.

„Неотдавнашният 28-точков мирен план, предложен от администрацията на Тръмп, илюстрира спешната необходимост Европа да поеме инициатива и отговорност за дипломатическите усилия за прекратяване на незаконната война на Русия“, се казва в проучването, публикувано от Норвежкия институт по международни отношения и консултанти Corisk. Според изследователите администрацията на Тръмп е „откъсната от реалните проблеми“. Те са провели проучването си, приемайки, че Украйна няма да получи почти никаква подкрепа от Съединените щати.

Без увеличена военна подкрепа за Украйна, докладът прогнозира постепенна руска победа, която може да струва на Европейския съюз до 1,8 трилиона долара, цитира резултатите от изследването New York Post.

Снимка: president.gov.ua

В този сценарий милиони бежанци биха избягали от Украйна и биха наводнили Европа, което ще струва на европейските правителства милиарди долари. За сметка на това Русия ще е засилила геополитическото си предимство и може да насочи погледа си към Арктическия или Балтийския регион, което отново ще доведе до увеличаване на разходите за отбрана на страните от НАТО, за да осигурят западните граници на Алианса.

Но ако Европейският съюз може да осигури до 972 милиарда долара за четири години за финансиране на украинската армия, докладът предполага, че Киев може да постигне решителна победа. Така милиони бежанци ще се завърнат у дома и ще стабилизират родината си, а това ще привлече чуждестранни инвестиции.

Междувременно и най-висшият военен на НАТО постави под въпрос пасивността на Алианса, който засега не поема в нито един случай инициативата във военното дело що се отнася до Русия.