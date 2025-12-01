За да убият един от създателите на ракетата "Фламинго", руснаците удариха цял жилищен блок

Служител на Fire Point, компанията, която произвежда ракетите "Фламинго", е бил убит по време на руската атака срещу Вишгород на 30 ноември. Това съобщи главният конструктор и съосновател на компанията Денис Щилерман в социалната мрежа X. Семейството на жертвата е в критично състояние.
"По време на атаката срещу Вишгород руснаците убиха нашия колега. Семейството му е в критично състояние в болницата. Руснаците имат късмет, че ние, за разлика от тях, в отговор на ежедневния обстрел на нашите мирни градове не обстрелваме техните жилищни сгради. Защото знаем много добре къде живеят много от нашите врагове със семействата си", написа Щилерман.
Припомняме, че при руската атака бяха ранени 19 човека, от тях 4 деца. 11 от ранените са хоспитализирани.
