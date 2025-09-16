И казармите могат да стават хотели: Гърция с нестандартно решение за имоти на армията

Гръцкото правителство прави значителни стъпки, за да отдава под наем сгради на въоръжените сили, а приходите да бъдат използвани за финансиране на жилищно настаняване на персонала, особено в граничните райони, съобщи гръцкото издание Kathimerini. На практика това означава, че неизползвани казарми, складове или постройки - ще могат да бъдат превръщани в хотели, какъвто инвеститорски интерес вече има, става ясно още от публикацията.

За какво става въпрос?

Списъкът с имоти сред приоритетите на министъра на националната отбрана, планирани за експлоатация тази година, включва осеметажна сграда с обща площ от 2000 квадратни метра на улица „Сократус“ в центъра на Атина. Целта е договорът за този имот да бъде подписан до края на септември.

Съответно, през последното тримесечие на годината се очаква подписването на договор за друг имот в центъра на Атина. Става въпрос за сграда на улица „Колокотрони“, собственост на Армейския акционерен фонд.

По-рано тази година на улица „Академиас“ в центъра на града беше завършено строителството на шестетажна самостоятелна сграда с площ от 2518 кв. м. Имотът беше останал неизползван в продължение на няколко години, тъй като обявените търгове не бяха дали резултати.

Новият наемател е компанията Kanava Hotel and Tourism Enterprises SA, начело с Антонис Илиопулос, бивш президент на Асоциацията на хотелиерите на Санторини. ОЩЕ: Сърбия въвежда военна служба за мъже и жени