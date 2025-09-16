Сърбия въвежда военна служба за мъже и жени

Сръбските въоръжени сили работят по подготовка за задължителна военна служба, която да продължи 75 дни, потвърди началникът на Генералния щаб на сръбските въоръжени сили Милан Мойсилович, предаде сръбското издание Mondo. Идеята е задължителната военна служба да се прилага за мъжете, докато жените ще имат възможност за доброволна служба. „Започнахме с набавянето на определени материални ресурси като униформи, като оръжия, изчисления, разходи, боеприпаси за тази дейност“, каза началникът, добавяйки, че само чака приемането на закон, който официално ще потвърди всичко това, за да може военната служба да започне.

Информацията за близката до Русия Сърбия идва на фона на последния анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който предупреждава, че Кремъл продължава усилията си да дестабилизира Балканите и да развали Дейтънското споразумение от 1995 г., което сложи край на войната в Босна от 1992-1995 г.

Според мозъчния тръст това вероятно е част от по-голяма кампания за разделяне и отвличане на вниманието на Европа. Москва вече е използвала отношенията си с една от двете съставни части на Босна и Херцеговина - Република Сръбска, за да окаже допълнително влияние на полуострова, на който е и България, да посее раздори на целия континент и да подкопае подкрепяното от САЩ Дейтънско споразумение. Всичко това - за да хвърли Балканите в хаос.

Търсят кой да управлява дроновете?

Предвижда се и въвеждането на специфични форми на служба за млади хора с технически и технологични познания, които биха могли да служат в подразделения, изискващи такива умения. Например управление на дронове, пише още изданието.

Какво ще стане при отказ?

Засега правната процедура, включително приемането на закона и решаването на въпроса за отказ от военна служба по съвест, не е приключила.

Ако бъде въведена задължителна военна служба, се предвижда тези, които отказват военна служба по съвест, да изберат гражданска служба без оръжие.

Медицинската годност на новобранците ще се определя въз основа на медицински и психологически прегледи, извършвани от военни и граждански здравни заведения.

Лицата, които са оценени като „негодни" за военна служба, няма да бъдат задължени да служат. Вземат се предвид проблеми с физическото и психическото здраве, както и определени физически състояния.