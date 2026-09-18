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И Макрон се оплака: Цените на горивата във Франция са непоносими

18 септември 2026, 6:13 часа 805 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
И Макрон се оплака: Цените на горивата във Франция са непоносими

Президентът на Франция Емануел Макрон заяви, че препятствията пред корабоплаването, по-специално в Ормузкия пролив, оказват негативно влияние върху ежедневието на обикновените хора. Цените на горивото, според него, са станали непоносими, посочи АФП. "Подчертахме важността на осигуряването на свобода на корабоплаването в Ормузкия пролив, Червено море и пролива Баб-ел-Мандеб. Блокадата се отразява пряко на ежедневието ни", написа френският лидер в социалната мрежа Х след преговори с президента на Ливан Жозеф Аун и краля на Йордания Адбула II. Още: Рейтингът на Макрон се срина до рекордно ниско ниво

Френските граждани го усещат

"Френските граждани усещат това на бензиностанциите, където цените станаха непоносими", посочи Макрон.

САЩ и Иран предоставят противоречива информация за обстановката в Ормузкия пролив. Във Вашингтон твърдят, че проливът е разминиран и движението е отворено.

От своя страна иранските власти отбелязват, че блокадата на пролива не е отменена. Постъпиха също така съобщения за взривяване на танкери от мини.

При това наблюдателните системи отбелязаха ниско ниво на движение през пролива; в същото време корабите могат да плават с изключени транспондери.

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Франция Еманюел Макрон цена на горивата
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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