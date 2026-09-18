САЩ и Литва подписаха споразумение за редкоземните елементи

Вашингтон и Вилнюс подписаха рамков меморандум за разбирателство относно металите от критично значение, съобщи Държавният департамент на САЩ, цитиран от АП. Още: Под носа на Русия и Китай: Казахстан кани САЩ за най-ценния си ресурс

Чудеса от сътворение

"Много се радваме да подпишем това споразумение и с нетърпение очакваме чудесата, които ще можем да сътворим, като си сътрудничим в област, която е от критично значение за икономическата и националната сигурност", цитира Държавният департамент думите на държавния секретар Марко Рубио, който участва в церемонията по подписването на документа във Вашингтон.

В прессъобщението се отбелязва, че става дума, по-конкретно, за доставката и преработката на критично важни елементи. "Литва и Съединените щати в рамките на следващите шест месеца ще определят приоритетните проекти и ще мобилизират държавата и частния сектор за тяхното финансиране", се посочва в него.

По този начин САЩ засилват натиска върху съюзниците си да диверсифицират доставките и да намалят зависимостта от Китай, включително чрез стимули за използване на ресурси от алтернативни източници.

САЩ остават най-големият търговски партньор на ЕС, като европейският износ за американския пазар достигна рекордните 555 млрд. евро през 2025 година.

В началото на миналата година САЩ подписаха и споразумение с властите в Киев за достъп до полезните изкопаеми в Украйна.

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