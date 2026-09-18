Южнокорейският президент каза ще се кандидатира ли за втори мандат

Южнокорейският президент И Дже-мьон днес заяви, че няма намерение да се кандидатира за втори мандат, което е забранено съгласно настоящата конституция, предаде Ройтерс. Имаше въпроси относно това дали И и неговата Демократическа партия, която има мнозинство в парламента, ще се опитат да променят конституцията, за да му позволят да се кандидатира за втори мандат.

Ще служи само един мандат

“Позволете ми да кажа това категорично. Нямам намерение да се кандидатирам за втори мандат”, заяви той по време на излъчвана по телевизията пресконференция.

В публикация в социалната мрежа Х през август И написа, че подкрепя промяната на президентския мандат на страната в четиригодишна система, която би позволила на един президент да “служи повече от един мандат“, като същевременно би прехвърлила някои президентски правомощия на парламента.

В момента президентският пост е строго ограничен до един петгодишен мандат от южнокорейската конституция, а действащият президент е специално изключен от всяка поправка за президентската институция.

Южнокорейският президент обяви и плановете си да продължи с облекчаването на концентрацията в сегашната столица Сеул, като създаде отделна икономическа столица - Сеул и политическа столица в Седжонг.

Много правителствени служби вече са разположени в Седжонг в централната част на Южна Корея, на около 120 км южно от Сеул.