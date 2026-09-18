Проучване дава още половин година на Мерц като канцлер след удара от АзГ

Близо половината германци очакват канцлерът Фридрих Мерц да бъде заменен до края на годината, показва проучване на ЮГав (YouGov), цитирано от ДПА. Според допитването 48% от анкетираните 1611 германци очакват, че Мерц няма да бъде канцлер до края на годината, докато 31 на сто смятат, че той ще остане на поста. 21% от запитаните не са дали отговор на този въпрос. Още: Мерц: Победата на "Алтернатива за Германия" ни разтърси до основи

Рейтингът на Мерц се срина

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Мерц, чийто рейтинг се срина през последните месеци, може да бъде изправен пред поредно унижение пред урните в неделя, когато две източни провинции ще гласуват на местните избори - две седмици след като крайнодясната “Алтернатива за Германия“ (АзГ) спечели убедителна победа в Саксония-Анхалт, отбелязва ДПА.

Вотът в Саксония-Анхалт, където АзГ спечели с близо 44% от гласовете, докато Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц се срина до 17 на сто, предизвика сериозни спекулации, дали канцлерът може да бъде принуден да се оттегли.

Последните проучвания сочат, че ХДС може да очаква около 7% подкрепа в провинция Мекленбург-Долна Померания - опасно близо до прага от пет процента за осигуряване на места в местния парламент. Ако този резултат бъде потвърден на изборите - това ще бъде най-лошият резултат на партията във всяка от 16-те германски провинции и на национално ниво след Втората световна война насам.

Междувременно лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП) изпревари АзГ в тази провинция, сочат последните проучвания, само три дни преди гласуването.

Подкрепата за настоящия премиер на провинцията и кандидат на ГСДП Мануела Швезиг нарасна с три процента спрямо миналата седмица до 37 на сто, а за водещия кандидат на АзГ Лайф-Ерик Холм е спаднала с един процент до 36%.

В Берлин “Левите” имат малка преднина пред ХДС, поставяйки консерваторите в риск да загубят кметския пост в германската столица, показват проучванията.

Мерц обаче направи всичко възможно, за да омаловажи спекулациите относно бъдещето си, като подчерта след изборите в Саксония-Анхалт, че “отказът не е опция за него“.

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