САЩ одобряват прехвърлянето на 10 ракети "Пейтриът" на Украйна, но има уловка

Администрацията на Доналд Тръмп е готова да одобри прехвърлянето на 10 управляеми ракети-прехващачи „Пейтриът“ към Украйна, които преди това бяха прехвърлени на Германия. Сделката ще е на стойност 29,6 милиона долара. Според съобщение на Държавния департамент, публикувано в протокола на Конгреса, Берлин не може да прехвърля американски оръжия на трета страна без съгласието на Вашингтон. Съединените щати са готови да разрешат прехвърлянето на ракети към Киев, като вземат предвид политически, военни и икономически фактори.

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Важно е да се отбележи, че става въпрос за по-стари и по-малко ефективни ракети MIM-104E GEM-T (модификация на PAC-2), а не за противобалистичните ракети PAC-3, от които Украйна сега критично се нуждае. Държавният департамент заяви, че Украйна иска да получи тези ракети, за да засили противовъздушната си отбрана и вече разполага с боеприпаси от същия тип.

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Документът беше представен на Конгреса на 14 август. Прехвърлянето може да се осъществи след изтичане на крайния срок за преглед на сделката, освен ако законодателите не възразят. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна ще получи лиценз за производство на ракети за системата „Пейтриът“, но това няма да е най-съвременната им версия.

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