Литва се готви за война с Русия: С планове за военен набор и за евакуация на хора

Литва планира да въведе всеобща военна повинност – и това може да се случи по-рано от очакваното. Материал на литовската медия LRT сочи, че литовската армия и литовското министерство на отбраната ще правят оценка дали този процес може да бъде завършен до 2030 година. И отделно се обсъжда дали да има военен набор и за жени в Литва, както и какъв.

Инициативата вече е подкрепена от 63 организации. Социологически проучвания също показват обществена подкрепа за трансформацията.

И още - жители на литовската столица Вилнюс може да бъдат евакуирани в Полша в случай на военна заплаха. Един от трите основни маршрута за евакуация води към полската граница, така че властите в Полша вече се подготвят за евентуално транзитно преминаване на хора от балтийските държави.

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Точно как ще се извърши евакуацията ще зависи от естеството и мащаба на заплахата. Хората с автомобили ще могат да тръгнат сами, използвайки определени маршрути, докато местните власти ще организират транспорт за тези без превозни средства.

Очаква се евакуацията да започне предварително, преди да възникне непосредствена заплаха. Решението може да бъде взето от кмета на Вилнюс, а в случай на по-сериозна заплаха – и от литовското правителство.

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