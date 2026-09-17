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На военни учения: Финландия се подготвя за борба със саботажи в Балтийско море (ВИДЕО)

17 септември 2026, 23:25 часа 395 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
На военни учения: Финландия се подготвя за борба със саботажи в Балтийско море (ВИДЕО)

Финландия се подготвя за руски саботажи в Балтийско море. За целта военните провеждат уникално морско учение, предават световните агенции. Силите за сигурност отработиха бързо спускане с въже от хеликоптер, улавяне на предполагаем плавателен съд за саботаж и проверка на екипажа му.

От 2022 г. насам в региона са регистрирани поредица повредени кабели за електроенергия, интернет линии и газопроводи, а Хелзинки открито определя ситуацията като „новото нормално“ и ефективно се адаптира към постоянна заплаха от саботаж. Финландия се подготвя не само за кораби, които „случайно“ влачат котви, но и за гмуркачи, мини и подводни дронове, носещи експлозиви.

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Финландия Русия военно учение Балтийско море саботаж война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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