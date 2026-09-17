На военни учения: Финландия се подготвя за борба със саботажи в Балтийско море (ВИДЕО)

Финландия се подготвя за руски саботажи в Балтийско море. За целта военните провеждат уникално морско учение, предават световните агенции. Силите за сигурност отработиха бързо спускане с въже от хеликоптер, улавяне на предполагаем плавателен съд за саботаж и проверка на екипажа му.
🇫🇮 Finland is preparing for Russian sabotage in the Baltic — holding a unique maritime drill— NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2026
Security forces practiced fast-roping from a helicopter, seizing a suspected sabotage vessel and inspecting its crew.
Since 2022, the region has seen a series of damaged power cables,… pic.twitter.com/4DmRccsSwI
От 2022 г. насам в региона са регистрирани поредица повредени кабели за електроенергия, интернет линии и газопроводи, а Хелзинки открито определя ситуацията като „новото нормално“ и ефективно се адаптира към постоянна заплаха от саботаж. Финландия се подготвя не само за кораби, които „случайно“ влачат котви, но и за гмуркачи, мини и подводни дронове, носещи експлозиви.