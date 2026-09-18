Зеленски: Предстоят нови разговори със САЩ за оръжия и сигурност

Скоро ще проведа нови разговори със САЩ. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. И поясни, че те ще бъдат фокусирани върху перспективите за мирно споразумение, но и върху енергетиката, продоволствената сигурност и оръжията. "Ще има нови пакети помощи за Украйна, по-специално за противовъздушна отбрана", каза той.

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Украинският президент не даде повече подробности за това кога ще бъдат проведени разговорите, нито каза кой ще участва от американска страна. Зеленски ще пътува за срещата на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица.

В началото на септември пратениците на американския президент Доналд Тръмп първо посетиха Москва, а след това Киев. Но след срещите не се появиха признаци за намиране на изход от войната на Русия срещу нейния съсед, която руският диктатор Владимир Путин започна през февруари 2022 г.

Москва продължава да поставя условия, които се равняват на капитулация на Украйна.