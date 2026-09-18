Кой има имен ден днес, 18 септември 2026 г. Честито!

На 18 септември 2026 г. имен ден празнуват дамите с името Ариадна. Света мъченица Ариадна пострадала за Христа при царуването на нечестивия император Адриан (управлявал от 117 до 138 година. Тя била робиня на някой си Тертил, управител на град Примниса във Фригия. В същия ден се чества паметта на светите мъченици София и Ирина, загинали от меч, и мъченик Кастор, който починал, след като бил измъчван от глад от идолопоклонниците.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди благословена, щастлива и обичана! Нека този, толкова специален празник те превърне в най-ценената жена, най-уважаваната майка и най-щастливата приятелка!

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Нека този празник озари деня и бъдещите ти дни! Бъди усмихната и много щастлива! Нека всяко твое желание бъде закон за хората, които те обичат!

Църковен празник на 18 септември: Денят, в който е забранено да се хвалите

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през септември 2026 г.