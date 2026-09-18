Войната в Украйна:

Изборите в Русия: Първите секции вече отвориха врати

18 септември 2026, 0:30 часа 418 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Telegram/SOTA
Изборите в Русия: Първите секции вече отвориха врати

Избирателните секции в руския Далечен изток отвориха в петък сутринта, с което поставиха началото на тридневните парламентарни избори, които партията на президента Владимир Путин се надява да спечели на фона на войната с Украйна, предаде Франс прес. Гласуването за попълване на 450 депутатски места в Държавната дума - долната камара на руския парламент - ще продължи до 18 ч. по Гринуич (20 ч. българско време) в неделя, а първите резултати се очакват малко след това.

Това са първите парламентарни избори след пълномащабната руска офанзива в Украйна през февруари 2022 г. Гласуване се произвежда и в източните украински територии, окупирани и анексирани от Москва. Руските избиратели и анализатори очакват “Единна Русия” - партията на президента, която имаше мнозинство в досегашния състав на Държавната дума - да спечели изборите и да продължи да доминира в законодателния процес, предаде БТА.

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Освен “Единна Русия” на изборите беше позволено да се явят само партии, които до известна степен подкрепят Владимир Путин и продължаването на конфликта в Украйна - Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ), националистите от ЛДПР (Либералнодемократическа партия), консерваторите от “Справедлива Русия” и либералите от “Нова народна партия”.

“Яблоко” - единствената открито противопоставяща се на войната в Украйна партия - първоначално получи разрешение да участва в изборите, преди да бъде забранена от съда през август, на фона на репресиите срещу всички форми на опозиция.

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По време на кратко телевизионно обръщение в сряда вечерта, руският президент призова гражданите да гласуват, като заяви, че “вашият избор и вашата решителност ще покажат за пореден път, че милиони хора подкрепят нашите бойци и че сме единни“ в конфликта в Украйна.

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Тези избори ще служат като барометър за общественото настроение във връзка с конфликта, който отне живота на стотици хиляди хора и остави много повече ранени, и който продължава да подкопава ежедневието на руснаците, дори на онези, които живеят на стотици километри от Украйна, отбелязва АФП.

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Киев засили ударите на далечно разстояние срещу енергийната инфраструктура и частните компании, по-специално гигантите в електронната търговия “Уайлдберис” и “Озон”, причинявайки смъртни случаи сред цивилното население, недостиг на бензин и щети на имущество за милиарди рубли.

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Русия Владимир Путин избори Далечен Изток война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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