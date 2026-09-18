Рафинерия, зареждаща Москва с горива, спря работа. Въздушни атаки в Ростов, Запорожие и Киев (ВИДЕО)

За втора поредна нощ Ростов-на-Дон отново е обект на масирана украинска въздушна атака. Припомняме, че преди денонощие там беше ударено руско военно летище и бяха подпалени 3 самолета и 3 хеликоптера. Сега кметът на града Александър Скрябин обяви в официалния си канал в Телеграм въздушна тревога в 2:22 часа българско време и оттогава досега не е казал нищо друго - но на този фон местни жители се оплакват, че не са чули сирени за въздушна тревога и не знаят къде има действащи бомбоубежища в Ростов-на-Дон.

Междувременно Reuters съобщи, че още една руска рафинерия е спряла работа - тази в Ярославъл, която е собственост на "Роснефт" и "Газпром" и преработва около 15 млн. тона суров петрол годишно и произвежда 4 млн. тона дизел, както и 2,6 млн. тона бензин. Именно преработката на суров петрол е спряна - защото е ударена инсталация, която отговаря за преработката на 40% (17 140 тона дневно) от суровия петрол в предприятието. Друга инсталация (14 300 тона дневно) е в ремонт, след предишен украински въздушен удар - а предприятието има общо 3 такива инсталации. Рафинерията е основен доставчик на горива за Москва и един от обектите на критичната петролна инфраструктура в Русия.

Снощи руското военно министерство съобщи, че за периода от 8:00 сутринта до 20:00 вечерта на 17 септември над руска територия са свалени 292 далекобойни украински дрона. А след това, кметът на Москва Сергей Собянин "преброи" общо 43 свалени дрона в района на Москва - от 22:36 часа на 17 септември та до 3:46 часа на 18 септември българско време.

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Руски въздушни удари и в Украйна

Иначе снощи руснаците успяха да нанесат нови руски въздушни удари в Украйна - в Запорожие и в Киев. Ръководителят на военновременната администрация на Запорожие Михайло Семикин съобщи в офиицалния си канал в Телеграм, че е уцелен един от по-големите супермаркети в града. Няма да ни сплашат, уверява Семикин:

В Киев руснаците уцелиха с дронове "нежилищна сграда", ранен е и един човек, казва кметът на украинската столица Виталий Кличко в официалния си канал в Телеграм. А в Буча има ранено дете с аутизъм, щети има по 3 къщи, добавя военновременният ръководител на Киевска област Тимур Ткаченко, също в официалния си канал в Телеграм.

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