Япония обмисля наказания за клиентите на платената любов

Япония прави първа стъпка към въвеждане на наказателна отговорност за клиентите на проститутки, след като група експерти предложи преразглеждане на закон, приет преди 70 години и често е критикуван, че наказва единствено жените. В момента проституиращите лица рискуват глоби или затвор за опитите си да привличат клиенти, но японският закон не засяга техните клиенти, което е изключение сред развитите държави. Юридическа комисия препоръча клиентите също да бъдат санкционирани за търсене на сексуални услуги, както на улицата, така и онлайн.

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Според окончателния доклад на комисията, който ще служи като основа за законодателна реформа, действия като договаряне на платени сексуални отношения на публично място или "търсене" на проститутки на улицата трябва да станат наказуеми.

Приетият през 1956 г. закон против проституцията се основавал на идеята, че проституиращите представляват "зло", като съблазняват женени мъже, отбелязва наскоро феминистката адвокатка Юкико Цунода.

Някои активисти настояваха за приемане на "нордическия модел", който наказва единствено купувачите на сексуални услуги, както в Швеция, Норвегия или Франция. Но комисията не стигна дотам. Тя не предложи пълно премахване на наказанията за проституиращите лица. Според доклада някои влизали "доброволно" в дейността, а тяхното търсене на клиенти нарушава обществения ред.

Специалистите са разделени относно ефективността на наказателните мерки срещу клиентите. Според криминолога Роналд Уайцър те рискуват да изтласкат проституцията към по-слабо наблюдавани зони или затворени пространства.