И през три държави от Русия са нащрек за нова война на Путин в близко бъдеще

Все повече европейски държави се тревожат, че руският диктатор Владимир Путин ще предприеме нова военна авантюра с цел експанзия след години, ако в даден етап бъде сключено мирно споразумение с Украйна. Според някои анализатори в момента стопанинът на Кремъл тества колко използваем на практика е чл. 5 от Северноатлантическия договор, гласящ, че ако страна членка на НАТО бъде атакувана, останалите държави от съюза трябва да ѝ се притекат на помощ.

Германският историк и професор в Потсдамския университет Зонке Нейцел писа, че следващото лято ще бъде последното мирно лято в Европа. Според него е възможно руско нападение над Литва тази есен: 1 млрд. евро и отгоре: Литва се готви да не допусне армията на Путин и на метър.

Наскоро Европейската комисия препоръча на всички жители на ЕС да се запасят с храна и вода за поне 72 часа. Този възможен сценарий е разгледан в проекта на „Стратегия на Съюза за готовност“: Доклад в Брюксел: Жителите на ЕС да се запасяват с храни и най-належащи стоки.

В края на април The Wall Street Journal писа, че все повече европейски политици отправят поглед към това какво прави Русия по границите си с НАТО. В случая ставаше дума за Финландия и руския град Петрозаводск, където има разширяване на военни бази от военни инженери. Сега една държава, която се намира още по-далеч, изразява своите опасения.

Снимка: Getty Images

Нидерландският премиер Дик Схоф смята, че Русия може да изгради военни сили на северноевропейската граница в рамките на две-три години, за да започне "нова" война. В норвежката столица Осло той говори именно за нарастващите руски военни дейности в близост до финландската граница, например изграждането на нови железопътни линии.

Още: Външните министри на ЕС са в Украйна на 9 май. Новият германски топ дипломат с послание към Путин (ВИДЕО)

"В рамките на няколко години Русия е развила достатъчен капацитет, за да започне евентуално друга война, и това лесно може да стане на европейския континент", каза Схоф. Той подчерта, че не иска да плаши хората, защото не е сигурно, че ще се стигне до руско нападение, но заедно с другите европейски държави трябва да се работи усилено, "за да се предотврати това".

Схоф пристигна в Осло за годишната среща на върха на Съвместните експедиционни сили (JEF) - военното сътрудничество между северноевропейските държави. То засяга още скандинавските и балтийските държави, които заедно с Исландия, Обединеното кралство и Нидерландия искат да подкрепят НАТО в защитата на "далечния север" на Европа. Нидерландия се намира през три държави от Руската федерация - Германия, Полша и Беларус.

Vanavond was ik in Oslo voor een bijeenkomst met staatshoofden en regeringsleiders van de deelnemende landen aan de jaarlijkse top van de Joint Expeditionary Force (JEF).



We blikten vooruit op de komende NAVO-top in juni in Den Haag en de noodzaak om als Europa meer te… pic.twitter.com/Yp2bhk31Lb