Сиярто: Унгария няма да остави сръбските си приятели без енергийни ресурси

"Никога няма да ви оставим сами. Ще използваме всичко по силите си, за да ви помогнем." Това каза унгарският министър на външните работи Петер Сиярто след среща със сръбския външен министър Марко Джурич днес в Белград. Той добави, че днес двете страни ще се споразумеят за техническите подробности относно помощта в областта на енергийните доставки, предаде националната телевизия РТС.

Унгарската петролна и газова компания МОЛ ще увеличи доставките на суров петрол и горива за Сърбия след спирането на доставките на суров петрол от Хърватия, посочи той.

Във видео, публикувано във Фейсбук, унгарският официален представител посочи, че МОЛ е удвоила доставките за Сърбия през ноември и ще достави два и половина пъти повече суров петрол и горива от обичайното през декември.

На съвместна пресконференция с унгарския си колега Марко Джурич заяви на свой ред, че няма по-близък и по-добър приятел за Сърбия от "нашите унгарски приятели" и добави, че сътрудничеството между двете страни се е превърнало в най-добрия възможен пример за европейско сътрудничество и подобряване на отношенията между държавите през годините.

Джурич заяви, че днес са обсъдили и как да се ускори изграждането на нови нефтопроводи и газопроводи, които ще осигурят по-голяма енергийна сигурност и за двете страни в тези трудни времена. "Ясно е, че във времената, в които живеем, не можем да разчитаме само на една посока на доставки и ако искаме да създадем добри икономически условия, това е условие, без което не може да се направи", каза Джурич.

