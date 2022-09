И руснаците вече признават успехи на украинската контраофанзива, Песков говори за преговори

This is how today the Armed Forces of Ukraine multiplied the BC warehouse by zero. Balakliya, Kharkiv region pic.twitter.com/6yWujI02jz

Конкретно – лично украинският президент Володимир Зеленски обяви, че в Херсонска област са освободени две населени места, като украинските сили публикуваха снимка как издигат украинското знаме на покрива на болница във Високопиля – населено място, намиращо се на юг от границата между Херсонска и Днепропетровска област. Украинската армия е успяла да осъществи и напредък по линията Северск – Лисичанск, става въпрос за 54-та Механизирана бригада. Освободено е населеното място Озерно, на 20 километра северозападно от Северск.

📽️Ukrainian National Guard in joint operation with Territorial Defense unit, liberated Ozerne settlement in #Donetsk Oblast. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/c4lf9nDdsX — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) September 4, 2022

Дори известни проруски военни канали като "Рибар" и "Котенок Z" потвърждават украинския успех при Високопиля, а "Рибар" посочва, че е имало опасност руските сили да бъдат обкръжени. Има оплаквания, че липсата на авиация е позволила на украинците да изтикат руските сили в района.

Отделно, в УНИАН се появи материал, че ефективният напредък на украинската армия в Славянска област, който отрязва пътя на около 20 000 военни от т.нар. ДНР през река Днепър – тъй като украинците разполагат с HIMARS за далечен обстрел. Руските части са отстъпили през реката, а украински офицер твърди, че при битката 60% от личния състав на десантна бригада на врага за унищожени. Официално потвърждение от украинските власти няма, но говорителят на украинското командване "Юг" Наталия Хуменюк за пореден път заяви, че украинската стратегия е да изтощи руските части чрез постоянен натиск и отрязване на логистика (обстрели по мостове, оръжейни депа и командни постове), което прави невъзможно доставки дори на най-елементарни неща, като храна и вода. Украинското разузнаване твърди, че 127 полк от самообявилата се ДНР са отказали да воюват заради липса на питейна вода. А пример за украинския натиск е поредният обстрел на Антоновския мост.

Antonovsky bridge, view from the ferry crossing pic.twitter.com/VfcMZTkw11 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 4, 2022

Командване "Юг" оповести и, че през изминалата нощ при украински удари са убити над 100 руски войници, унищожени са 6 руски танка, 9 гаубици и 26 БТР-а. Ударен е понтонен мост, както и три командни и наблюдателни пункта на руснаците. Руското военно министерство отвърна с твърдение, че убило 150 украински войници и унищожило 11 танка плюс 17 БТР-а в направлението Николаев - Кривой Рог.

Специално за Херсонска област, изданието Insider публикува видеокадри как руснаците стрелят с ракетни системи за залпов огън, разположени само на 1 километър от един от шестте ядрени реактора на най-голямата АЕЦ в Европа – Запорожката. Показателно е, че на 3 септември МААЕ беше официално уведомена, че АЕЦ-ът за втори път в историята си беше "разкачен" от електроенергийната мрежа заради военните действия. Руското военно министерство пък съобщи за украинска атака с дронове на територията на АЕЦ-а, извършена на 3 септември. Освен това, руснаците твърдят и, че са спрели украински десант през водния резервоар Каховка, който помага за охлаждането на ядрената централа. В десанта, казват руснаците, участвали 250 души с 42 плавателни съда, но с въздушна атака с четири самолета Су-30 и два военни хеликоптера Ка-52 били потопени 20 от плавателните съдове. Убити са 47 души, ранени са 23, заявяват руснаците. Това е второ такова съобщение за десант, но и при него в брифинга на руското военно министерство няма никакви кадри, доказващи твърденията.

В распоряжении The Insider оказалось видео работы российских РСЗО с территории ЗАЭС. Оно было снято в ночь со 2 на 3 сентября. На кадрах видно, что РСЗО находятся в непосредственной близости от энергоблока.https://t.co/idtO9C426a pic.twitter.com/b3aL7Saaz0 — The Insider (@the_ins_ru) September 3, 2022

Според сутрешния доклад на Генералния щаб на украинската армия, през изминалото денонощие руската армия е нанесла 25 ракетни и повече от 22 въздушни удара по военни и цивилни обекти в Украйна. По-специално е обстреляна гражданската инфраструктура в районите на населените места Харков, Дмитривка, Константиновка, Зеленопиля, Зайцево, Кодема, Соледар, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухо езеро и Безименно. Подразделения от украинските войски успешно отблъснаха атаки на врага в районите Бахмутски, Весела долина, Зайцево, Кодема и Соледар – всичките важни точки за защитата на Бахмут, както и в районите на населени места Первомайско и Водяне, където са най-жестоките битки в борбата за силно укрепената украинска позиция Авдеевка, която се намира в тила на град Донецк. Има кадри и от взривен руски склад в Харковска област, както и от взривен руски склад в Горловка.

Another footage of destruction of a russian ammunition depot today in Balakliya, Kharkov region pic.twitter.com/HFxdgaaVb6 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 4, 2022

Russian BC warehouses are on fire in Horlivka 🔥 pic.twitter.com/FyVxtOK6e8 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 5, 2022

В дневната си сводка британското разузнаване посочва, че най-големите успехи на руснаците сега са именно в Донецка област, но дори там напредъкът им е по 1 километър на седмица.

Междувременно, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отвори темата за мирни преговори. Само че той обяви в интервю за "Россия 1", че такива ще има – с украинския президент Володимир Зеленски, но за да бъдат обсъдени единствено руските условия. Песков каза, че Русия ще изпълни всички поставени цели на "специалната операция" (така режимът на Владимир Путин нарича подпалената от него война в Украйна) – на първо място това е смяна на избраното законно демократично украинско управление и превземане на Донецка и Луганска области. Говорителят на Кремъл добави, че всички конфликти накрая приключват на масата за преговорите и дори изрази надежда отношенията между Русия и Запада да се подобрят скоро.

Припомняме, че през ноември в Индонезия предстои нова среща на Г-20. Очаква се там да присъстват както руският президент Владимир Путин, така и украинският му колега Володимир Зеленски. А междувременно украинското енергийно министерство съобщава, че заради подпалената от Путин война 600 000 украинци нямат достъп до питейна вода, а 275 000 нямат достъп до газ за отопление.

