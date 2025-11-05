"Има място за взаимна подкрепа": Вучич проведе разговор със Зеленски

Украинският президент Володимр Зеленски е провел разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Двамата публично намекнаха за нови възможности за сътрудничество. Това е сериозен обрат в политиката на Сърбия и се разглежда от анализатори като нож в гърба на Путин, тъй като Вучич се смяташе за един от близките му съюзници в Европа.

"Има неща, при които можем да си помагаме. Обсъдихме и възможности за сътрудничество в областта на регионалната сигурност. Нашите държави са еднакво заинтересовани от това и ще работим по него", заяви след разговора Зеленски.

Президентът на Сърбия Александър Вучич написа във Фейсбук, че разговорът бил открит и смислен. "Съгласихме се, че има място за взаимна подкрепа и ще продължим да работим по това заедно", обяви той.

Напоследък Вучич призна, че сръбски боеприпаси може да достигат до Украйна чрез трети страни. Сърбия вече предложи на Европа да изкупи запасите й от оръжия, а според Вучич, какво ще стане с тях след това зависи изцяло от купувачите.