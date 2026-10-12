Предложението и съветът на американския президент Доналд Тръмп към украинците да свалят Володимир Зеленски и да си изберат нов лидер, колкото и да е парадоксално, но всъщност засили позицията на украинския президент във вътрешнополитически план, особено след скорошните корупционни скандали, които се завихриха около по-близкия му кръг. Това е мнението на Олександър Мережко, председател на Комисията по външни работи на украинския парламент, който коментира ситуацията пред The ​​Guardian.

Мережко също така засегна въпроса за позицията на Тръмп по отношение на войната в Украйна, като заяви, че тя е сходна с тази на Владимир Путин. "Планът на Путин е да "обезглави" Зеленски и да го елиминира като лидер в един разкъсван от война свят. Тръмп е на страната на Путин", каза политикът. "Страхувам се, че и мирогледът на Тръмп се крепи на това. Той иска да прави бизнес с Путин. За него Украйна е пречка, която трябва да бъде премахната. И Тръмп, и Путин се стремят да ни принудят да капитулираме."

Освен това Мережко добави, че според него светът се движи към повторение на съдбоносното споразумение от 1939 г., което сключват нацистка Германия и СССР, и което отваря пътя към Втората световна война: "Вървим към нов пакт Молотов-Рибентроп и свят на могъщи мъже и сфери на влияние".

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Украинският политик добави, че Украйна ще продължи да унищожава руските петролни рафинерии, противно на желанието на Тръмп, защото те финансират руската военна машина. Призна също така, че ако САЩ спрат обмена на разузнавателна информация с Украйна, за каквато заплаха бе съобщено, че има, ако Киев не се съобрази с искането да спре ударите срещу руската петролна индустрия, това ще донесе сериозни проблеми за украинските въоръжени сили.

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