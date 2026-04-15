Испания и Китай в един глас: Не на закона на джунглата! (СНИМКИ, ВИДЕО)

Испанският премиер Педро Санчес и китайският президент Си Дзинпин се обявиха вчера в защита на международния ред и предупредиха, че не бива да се прилага „законът на джунглата“. Те визираха президента на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщи днес испанската агенция ЕФЕ. Си заяви по време на срещата, че сътрудничеството с Испания трябва да се засили, а двете страни трябва да се противопоставят на закона на джунглата, предаде и Синхуа. Педро Санчес повтори същото на последвалата пресконференция. В изявлението си пред журналистите той неколкократно говори за „големи играчи“, които атакуват международния ред.

Санчес приключи днес визитата си в Китай, по време на която отношенията между двете страни направиха още една крачка напред. Вече се планира и новото му пътуване до Пекин, което се очаква да се осъществи догодина, предаде ЕФЕ.

Това беше четвъртата среща на Санчес със Си за последните четири години.

Със сключеното на тази среща споразумение Испания се нарежда сред най-близките европейски партньори на Китай. Подписани бяха още 15 споразумения, включително за улесняване на износа на испански хранителни и селскостопански продукти за Китай.

Общо 36 китайски компании бяха представени на срещите, които Санчес проведе през тези дни, а всички те са реализирали общо около един трилион долара годишен оборот през 2025 г.

Голяма част от разговорите обаче бе доминирана от кризата в Близкия изток. Санчес неведнъж осъди нападението срещу Иран с аргумента, че то е нарушило международното право, както според него става и при действията на Израел в Ивицата Газа и в Ливан. Си се съгласи с тази позиция, като заяви, че Китай и Испания са на правилната страна на историята в момент, когато международното право е „сериозно подкопавано“.

Hoy, con el presidente Xi Jinping he constatado que el vínculo entre España y China sale reforzado tras este viaje oficial.



En un mundo cada vez más incierto, España apuesta por una relación UE-China basada en la confianza, el diálogo y la estabilidad.



Debemos seguir avanzando… pic.twitter.com/3nhZ0AWYcA — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2026

Междувременно Тръмп...

В същото време американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за Fox News, че в САЩ няма нито един китайски автомобил.

"В цялата страна нямаме нито една китайска кола. Китай убива автомобилните компании на Европа", каза той.

САЩ са блокирали вноса на китайски автомобили чрез 100% мита, твърди Тръмп, докато според него Европа е оставила пазара си по-отворен и китайските автомобили са наводнили пазара на Стария континент. Затова, по думите му, производители като Mercedes, BMW и Volkswagen са под натиск.

Trump:



We don't have a Chinese car in the whole country.



China is killing Europe's car companies. pic.twitter.com/ImKtnsaBdF — Clash Report (@clashreport) April 15, 2026