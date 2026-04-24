Испания: Не вярваме, че САЩ ще замразят членството ни в НАТО

Не вярвам на съобщенията в медиите, че САЩ обмислят да замразят членството на Испания в НАТО заради противопоставянето ни на войната срещу Иран. Това заяви испанският премиер Педро Санчес в началото на срещата на лидерите на ЕС в Кипър, цитиран от Франс прес. "Не работим въз основа на имейли, а въз основа на официални документи и позиции, които правителството на САЩ формулира", отговори той на въпрос на медиите.

"Позицията на испанското правителство е ясна: пълно сътрудничество с нашите съюзници, но винаги в рамките на международното право", добави Санчес.

Несъгласието на правителството на Педро Санчес с американо-израелската война срещу Иран силно разгневи американския президент Доналд Тръмп. Той упрекна Мадрид, че е отказал на САЩ да използват военни бази в Андалусия за нанасяне на въздушни удари, като стигна дотам, че заплаши "да прекрати всякаква търговия" между двете страни.

Тръмп упреква от месеци Испания, че не е увеличила военните си разходи до 5% от БВП, както изисква новата цел на НАТО, наложена от Вашингтон.