Испания: Не вярваме, че САЩ ще замразят членството ни в НАТО

24 април 2026, 11:37 часа
Не вярвам на съобщенията в медиите, че САЩ обмислят да замразят членството на Испания в НАТО заради противопоставянето ни на войната срещу Иран. Това заяви испанският премиер Педро Санчес в началото на срещата на лидерите на ЕС в Кипър, цитиран от Франс прес. "Не работим въз основа на имейли, а въз основа на официални документи и позиции, които правителството на САЩ формулира", отговори той на въпрос на медиите. 

"Позицията на испанското правителство е ясна: пълно сътрудничество с нашите съюзници, но винаги в рамките на международното право", добави Санчес. 

Несъгласието на правителството на Педро Санчес с американо-израелската война срещу Иран силно разгневи американския президент Доналд Тръмп. Той упрекна Мадрид, че е отказал на САЩ да използват военни бази в Андалусия за нанасяне на въздушни удари, като стигна дотам, че заплаши "да прекрати всякаква търговия" между двете страни. 

Тръмп упреква от месеци Испания, че не е увеличила военните си разходи до 5% от БВП, както изисква новата цел на НАТО, наложена от Вашингтон.

Елена Страхилова
