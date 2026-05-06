Тагарев: Радев няма да може с магическа пръчка да реши проблемите

F-16 дава възможност за по-качествена подготовка на летателния състав. Самолетът е много солидна платформа и не виждам причина да не овладеем самолета и в България. Румен Радев много по-добре разбира как функционира армията, но това не му дава възможност магически да реши въпросите. Това заяви пред bTV бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев.

По думите му за новата техника трябва да има подготвени хора.

С какво ще се сблъска Радев като премиер?

Според него другите проблеми пред новото управление е, че има сключени договори за превъоръжаване на българската армия.

"Няма много свежи средства. Единствените свежи средства са тези от заема SAFE и новото правителство ще трябва да вземе бързо решение как да ги използва", коментира проф. Тодор Тагарев.

Една от първите задачи на новото правителство ще бъде да представи бюджет и какви ще има за българската армия.

"Ако няма увеличение на средствата за отбрана, тази система няма как да бъде балансирана, а трябва да мислим и за иновации. Въпросът е как армията да стане високотехнологична", каза още проф. Тодор Тагарев.

