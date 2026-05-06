Най-великият трансферен прозорец в историята на футбола

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Понякога това, че си дал много пари за един футболист не гарантира успеха му. Дори напротив. Много играчи се притесняват от големите си трансферни суми, защото трябва да ги оправдават. ПСЖ е доста интересен отбор, що се отнася трансферната му политика. Парижани държат рекорда за най-скъп входящ трансфер някога, а в същото време успяха да привлекат според мнозина най-добрият играч за всички времена без пари.

ПСЖ привлече Меси, Рамос, Вайналдум и Перейра за 16 милиона евро

Нека се върнем към близкото минало. Лятото на 2021 г. и великия трансферен прозорец на ПСЖ. 7 попълнения, 91 милиона евро и една много интересна история. Като погледнем назад във времето, футболистите от този трансферен прозорец могат да бъдат разделени в две категории – за настоящето и за бъдещето. Тези за настоящето бяха повече – Данило Перейра, Жоржиньо Вайналдум, Серхио Рамос и Лео Меси. И всички тези големи имена струваха на ПСЖ едва 16 милиона евро. Всъщност, това беше само трансферната сума на португалеца. Останалите пристигнаха на “Парк де Пренс“ без пари.

Опитните футболисти не донесоха желания успех

Към онзи момент само Данило Перейра беше на възраст под 30 годни. Но ги навърши само няколко месеца, след като се присъедини за постоянно към ПСЖ. Вече събрали толкова опит, тези четирима футболисти трябваше да донесат успех на парижани веднага. Но както добре знаем, кариерата на нито един от тях не потръгна в ПСЖ. Перейра вече беше изиграл един сезон под наем от Порто, но скоро загуби титулярното си място. Серхио Рамос и Вайналдум не успяха да се наложат като основни футболисти, най-вече заради контузии. А историята на Меси е позната на всички. Той така и не се приспособи към живота във Франция.

Младите Хакими, Донарума и Мендеш се оказаха златни попадения за ПСЖ

Останалите трима обаче се оказаха златните попадения на ПСЖ. Попадения за бъдещето. Ашраф Хакими и Джанлуиджи Донарума вече се бяха доказали в Серия А, но все пак бяха млади – на по 22 години. Мароканецът струваше 68 милиона евро на парижани, а италианецът дойде със свободен трансфер. Третото успешно попълнение на ПСЖ от лятото на 2021 г. беше 19-годишният Нуно Мендеш. Тогава френският гигант плати 7 милиона евро, за да го вземе под наем от Спортинг Лисабон, а през следващата година плати и остатъка от трансферната му сума. И тези тримата бяха основни фигури в историческата първа титла от Шампионска лига за ПСЖ.

Велик по една причина, но гениален по друга

Така парижани привлякоха трима футболисти с по-малко опит за повече пари, отколкото дадоха за четирима опитни играчи, двама от които живи легенди. Но накрая се оказа, че инвестицията в младите таланти, които имат още поле за развитие, си струва повече. И когато звездите не успяха да донесат успех и си тръгнаха, именно тези младите се нагърбиха и донесоха най-големия трофей в историята на ШСЖ – титлата от Шампионска лига.

И да, летният трансферен прозорец на парижани през лятото на 2021 г. може да е най-великият в историята, защото събра в себе си толкова велики имена за без пари. Но се оказа гениален, защото инвестицията, която беше направена не просто си струваше, а върна стойността си многократно.

Автор: Николай Илиев

