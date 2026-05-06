Военният министър каза причината защо няма да има военен парад на 6 май

Причината да няма парад на площада за 6 май е чисто финансовата причина, тъй като сме в период на удължителен бюджет. Поради тази причина взехме решение да има само освещаване на бойните знамене и прелитане на Кугърите, F-16 и МиГ-29. Надявам се новият министър на отбраната да има много по-добър бюджет. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред БНТ. Още: Пари или безхаберие: Парад на Гергьовден няма да има?

По думите му много е важно да има балансиран бюджет за армията.

Какви са задачите пред новия министър на отбраната?

Снимка: БГНЕС

Запрянов се надява новото правителство да извърши промени в областта на разходите за социални нужди на военните.

Служебният министър на отбраната коментира още, че не е решен въпросът с авиацията и авиционната подготовка на държавата.

"Войната на Русия в Украйна показа, че е важно да имаме авиационни ресурси. Големият въпрос е как ще подходи България с решаване въпроса с авиационни резерв. Моето мнение е, че първо трябва да бъдат окомплектовани професионалните въоръжени сили и след това да се мисли за повишаване на авиационните резерви и ресурси. До 2-3 години, ако запазим темпа на конкурентност на пазара на труда, може да се мисли вече и за авиационния резерв", каза още Запрянов.

Той каза още, че България трябва да бъде внимателна с противоракетната отбрана и борбата с дроновете. "Ние живеем в тревожно време, в което бойните средства са реалност", добави още служебният военен министър.

Според него НАТО се променя драматично, защото американското присъствие в Европа се намалява и колективната отбрана трябва да бъде засилена.

